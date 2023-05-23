Билет за 90 тысяч до Москвы. Минтранс Якутии посоветовал покупать авиабилеты заблаговременно

Фото: Аэропорт «Якутск»

С началом летнего сезона, когда многие якутяне планируют отпуска, цены на авиабилеты просто ужасают. В некоторых случаях они доходят до 90 тысяч рублей в одну сторону (!).

Отчасти это связано с очередным этапом ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск, из-за которого рейсы до Москвы с 15 мая выполняются только двумя авиакомпаниями: «Якутия» и «Сибирь» (S7). Также повлиял и сезонный фактор: летом авиабилеты всегда дорожают.

Стоимость билетов такова, что даже самый богатый депутат Якутии Виктор Федоров шокирован. Парламентарий рассказал, что купил билет до столицы своей супруге, для чего ему пришлось раскошелиться на 90 тысяч рублей. По словам Федорова, билетов на май сейчас попросту нет.

Депутат сообщил, что уже написал депутатский запрос министру транспорта. Парламентарий предлагает увеличить число рейсов и снизить стоимость билетов в «горячий» сезон.

Сколько стоят билеты у АК «Якутия»

АК «Якутия» выполняет рейсы в Москву ежедневно с технической посадкой в Нижневартовске на воздушном судне Boeing 737-700.

По данным Минтранса Якутии, на период с 23 мая до 19 июня в продаже на прямые рейсы авиакомпании «Якутия» остались только единичные билеты по максимальным тарифам 56-88 тысяч рублей. С 20 июня до 16 сентября билеты есть в наличии по цене 24-29 тысяч рублей. С 16 сентября в наличии билеты от 19,5 тысяч рублей.

Это максимальная цена в одну сторону от АК «Якутия»

Сколько стоят билеты у «Сибирь» (S7)

S7 выполняет рейсы 2-3 раза в день на воздушном судне Embraer 170 до Новосибирска с пересадкой на рейсы до Москвы.

Опять же, по данным министерства, на рейсы авиакомпании «Сибирь» (S7) с пересадкой в Иркутске или Новосибирске в наличии билеты на май по цене 40-64 тысяч рублей, с 1 по 15 июня по цене 39-58 тысяч рублей, с 16 июня – 24-58 тысяч рублей.

А вот актуальный скриншот стоимости билетов на период с мая по август, сделанный с официального сайта авиаперевозчика.

Стоимость билетов S7 Якутск-Москва на май-июнь

Стоимость билетов S7 Якутск-Москва на июль-август

«Остались билеты только по высокому ценовому сегменту»

В Минтрансе Якутии напомнили, чем раньше приобретается авиабилет, тем он дешевле. На последние билеты на рейс выставляется максимальная цена, в разы превышающая базовый тариф.

– В летний период авиабилеты по минимальным тарифам выкупаются населением республики заранее и по мере приближения даты вылета остаются авиабилеты только по высокому ценовому сегменту. Учитывая сезонное повышение спроса на авиаперевозки, связанное с периодом летних отпусков, рекомендуем приобретать авиабилеты заблаговременно, – прокомментировала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ольга Рафаилова.

Пока остается открытым вопрос, а где же субсидированные билеты до Москвы. Отметим, что субсидии были выделены авиакомпании «Аэрофлот», которая временно приостановила выполнение полетов по маршруту «Якутск – Москва».

Минтранс сообщал, что ведется работа по перераспределению субсидий на период реконструкции и возможной передаче их АК «Якутия».

Авиакомпания «Якутия» уже направила заявку в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на предоставление субсидии. Дополнительный отбор авиаперевозчиков для получения субсидии состоится в июне этого года. В случае успеха авиакомпания может получить деньги на субсидированные билеты для жителей ДВФО.

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