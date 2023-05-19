Якутский депутат оказался шокирован стоимостью авиабилета из Якутска в Москву

Фото: аэропорт Якутска

Депутат Ил Тумэна Виктор Федоров оказался шокирован стоимостью авиабилетов в Москву. Парламентарий рассказал, что купил билет до столицы своей супруге, для чего ему пришлось раскошелиться на 90 тысяч рублей. По словам Федорова, билетов на май сейчас попросту нет.

«Брал авиабилет жене до Москвы. Билетов на май нет вообще! Еле, еле взял на завтра на АК «Якутия» эконом-класс по 90 тысяч рублей!!!Что то надо делать», – написал Федоров.

Депутат сообщил, что уже написал депутатский запрос министру транспорта. Парламентарий предлагает увеличить число рейсов и снизить стоимость билетов в «горячий» сезон.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.