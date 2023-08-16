«Якутское кино в топе». Минкульт России назвал Якутию лучшим регионом по продвижению киноиндустрии

Министр культуры Якутии (справа) с министром культуры России Ольгой Любимовой. Фото: пресс-служба правительства Якутии

В Калининграде открылся фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». На церемонии министр культуры Ольга Любимова вручила номинацию «За развитие и поддержку национального кинематографа».

Этой новостью глава Якутии Айсен Николаев поделился в своем телеграм-канале.

– Рад поделиться с вами хорошей новостью, которая пришла из Калиниграда! Это очередное признание нашей республики как одного из центров кинопроизводства страны. Искренне поздравляю всех причастных к якутскому кино, всех его любителей! Это наша общая победа, – написал он.

– Якутское кино в топе! – отметили организаторы в официальном паблике фестиваля.

В Якутии любят свое кино, регулярно оно попадает в топ самых прибыльных по стране. Здесь можно вспомнить комедии «Агент Мамбо», «Зина и Леха: операция хвост и вымя» и спортивную драму «Дьулуур: мас-рестлинг».

Каждый год не обходится без побед режиссеров из республики на российских и международных кинофестивалях. Ряд наград завоевала историческая картина «Не хороните меня без Ивана» Кроме того, в 2023 году документальный фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии получил номинацию на «Оскар». В лонг-лист также попал «Нууча» еще одного якутянина Владимира Мункуева.

На этом успехи якутского кино не заканчиваются только в рамках фестивалей. В последние пару лет его смогли оценить не только якутяне, киноведы и критики, но и массовый зритель. За пределами республики особого успеха добился триллер «Айта».

Этим летом в Якутске начались съемки первого фильма с говорящими животными, а также байопика о легендарном тренере, воспитавшем несколько олимпийских чемпионов, Дмитрие Коркине.

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