«Это было неожиданно». Режиссер Степан Бурнашев – об успехе якутского фильма «Айта» в российском прокате

Фото: Тана ЛИСОВА / "Про взгляд"

Якутская драма с элементами детектива и триллера «Айта» вошла в топ-20 самых кассовых фильмов апреля. Режиссер картины Степан Бурнашев рассказал «КП – Якутии».

О создании фильма «Айта» и сложностях, которые проходит региональное кино на пути в кинотеатры страны, читайте по ссылке.

Напомним, сюжет разворачивается после смерти школьницы Айты, в гибели которой родители и односельчане винят полицейского. Главный герой следователь пытается разобраться в запутанной истории, пока местные жители готовятся устроить самосуд.

Та самая Айта. Фото: "Про взгляд"

По данным ЕАИС Фонда кино, лучшие сборы за этот месяц у четвертой части «Джона Уика» (более 234 миллионов рублей), российского мультфильма «Коты Эрмитажа» и приключенческой драмы Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (обе более 80 миллионов рублей).

В число самых прибыльных вошла и якутская картина «Айта». При скромном бюджете в 4 миллиона остросюжетная история из якутской глубинки заработала 15,7 миллионов только за апрель. Общие сборы фильма, который стартовал 30 марта, составляют 19,4 миллиона.

Такой результат стал сюрпризом и для самих авторов.

– Это было неожиданно. Заранее невозможно предугадать, какие будут сборы, как примет зритель. Мы очень приятно удивлены и рады тому, что фильм понравился. Многие идут на него по рекомендации своих знакомых. Я получаю массу положительных отзывов из Хабаровска, Магадана, центральных городов страны, – сказал режиссер Степан Бурнашев.

На съемках. Фото: "Про взгляд"

Это первый громкий успех в истории якутского кинематографа, теперь «Айта» по праву является самым прибыльным якутским фильмом, обогнав «Агента Мамбо» (16,6 миллионов рублей) и «Зину и Леху: Операция хвост и вымя» (13,7 миллионов рублей).

Ранее «КП – Якутия» составляла рейтинг самых кассовых фильмов режиссеров, который возглавила «Тайна Чингис Хаана» 2009 года. Картина Андрея Борисова заработала в прокате 42,3 миллиона рублей и ее увидели 269 тысяч зрителей. Но, как пояснил Бурнашев, история о великом монгольском завоевателе не была чисто якутским проектом, в его создании участвовала еще Монголия и США. Соответственно, прокат проводился не только по России и странам СНГ.

Фото: "Про взгляд"

Причинами успеха «Айты» режиссер считает большую работу в плане маркетинга, а также сам сюжет, который не разочаровал зрителей.

– Бывает много рекламы, а потом зрители сталкиваются с тем, что называется «ожидание/реальность». Нам удалось сделать кино, которое заинтересовало самых разных людей. Многие благодаря «Айте» в принципе открыли для себя якутский кинематограф, и у них появился неподдельный интерес. Мы столько работали над тем, чтобы фильм попал в федеральный прокат, и, наконец, нам удалось это сделать, – заключил Степан Бурнашев.

Напомним, премьера «Айты» состоялась в декабре 2022 года на фестивале авторского кино «Зимний», где картина взяла призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

О том, что говорят знаменитости об «Айте», читайте по ссылке.

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