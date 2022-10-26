Наравне с «Сердцем Пармы». Как якутский фильм «Зина и Леха» стал одним из самых кассовых в России

На съемках фильма «Зина и Леха: Операция Хвост и Вымя». Фото: Андрей Дьяконов Фото: из соцсетей

С 29 сентября и до сегодняшнего дня картина «Зина и Леха: Операция Хвост и Вымя» входит в топ-20 самых кассовых фильмов России. «КП – Якутия» решила выяснить, как история о злоключениях двух друзей из якутской глубинки покорила зрителей.

Общие сборы киноленты составляют почти 11,5 миллионов рублей, из них 5 миллионов только за первый уикенд, сообщается на сайте федеральной ЕАИС кинопоказов. Сборы колоссальные, особенно учитывая, что прокат проходил только по Якутии.

Та самая Зина. Ее роль исполнил Иннокентий Орестов. Кадр из фильма

Согласно «Кинопоиску», якутскую комедию уже посмотрели более 38,5 тысяч человек. По словам создателей фильма, эти цифры отражают только посещаемость кинотеатров Якутска, Нерюнгри, Алдана и Томмота, без учета малых залов в селах.

На прошлой неделе фильм только стартовал в городе Мирный. В эти выходные планируется презентовать его во Владивостоке и Хабаровске. Также состоится спецпоказ для мобилизованных из Якутии в военной части в Уссурийске.

Кинотеатры Якутска: Люди любят легкие, народные фильмы

Больше всех такому ажиотажу рады кинотеатры. В этой среде колоссальные сборы объясняют тем, что создатели фильма – популярные в Якутии блогеры.

– За месяц до официального старта люди звонили и подходили в наши кассы с вопросом, когда этот фильм выйдет, а после премьеры были полные залы. В принципе к якутским фильмам всегда есть интерес у наших зрителей. Кроме того, в момент выхода была определенная нервозная ситуация в стране, поэтому многим было необходимо отвлечься и посмеяться, – считает менеджер по репертуару кинотеатра «Центральный» Вадим Татаринов.

Леха и Кеша еще до перевоплощения в Зину. Кадр из фильма

По его словам, за три недели проката интерес зрителей к этой картине не увял. Причем по числу зрителей якутская комедия идет наравне с российской исторической драмой «Сердце Пармы».

– Таких впечатляющих сборов у нас давно не было! Благодаря этому фильму, можно сказать, мы получили задержанную за лето зарплату. Многие зрители готовы приходить не один раз. Людям не хватает комедий, нужны веселые, народные фильмы, – подчеркнул замдиректора кинотеатра «Лена» Георгий Николаев

Момент со съемок Фото: из соцсетей

Силами предпринимателей «Зину и Леху» показали в 28 маленьких селах, где нет современного оборудования для кинопоказов. За 44 экспериментальных сеанса удалось собрать почти 373 тысячи рублей. В некоторых селениях этот фильм посмотрели около 20% от общей численности населения.

Эти цифры директор Якутской республиканской киносети Петр Чиряев представил главе региона Айсену Николаеву, отметив, что это показывает необходимость обустройства кинозалов даже в деревнях, где живет меньше 800 человек

О чем фильм: кто такие Зина и Леха, и при чем тут хвост и копыта

Кинолента рассказывает историю двух друзей Лехи и Кеши, которые работают в сельской администрации. Их жизнь переворачивается с ног на голову, когда появляется хитрая незнакомка Зинаида Михайловна. Она придумала, как присвоить бюджетные деньги, а именно выиграть грант для фиктивной фермы по разведению коров. Когда парни соглашаются, их компаньонка неожиданно впадает в кому.

От такого поворота событий Леха и Кеша грустят недолго, потому что заведенная ими коррупционная машина начала работать. Чтобы не терять готовую идею обогащения за счет государства, Кеше приходится примерить женские вещи и выдать себя за Зинаиду Михайловну. Внезапно из Якутска приезжает министерский проверяющий Степан Ильич, который влюбляется в Зинаиду Михайловну.

В фильме приняли участие Елизавета Долбараева из якутского ТЮЗа и Илья Шумкин из театра имени А.С. Пушкина, исполнивший роль чиновника. На эту роль выбрали русского актера, таким образом объясняя, почему он не догадывается, что Зина – не девушка Фото: из соцсетей

Идея фильма принадлежит Алексею Михайлову, исполнителю одной из главных ролей и продюсеру. В Якутии он больше известен как блогер, выпускающий юмористические скетчи. Зина и Леха – это образы из его блога, созданные вместе с его другом Иннокентием Орестовым. Творческий дуэт обыгрывает различные жизненные ситуации.

– Однажды мне нужно было придумать рекламный ролик, ради съемок предложил Кеше надеть халат и фартук. Так появились персонажи Зина и Леха, простые деревенские ребята. Мы снимаем видео для народа, чтобы люди смеялись и радовались, – рассказывает Алексей.

В фильме говорят на русском и якутском языках. Якутская речь дополнена субтитрами. Скриншот трейлера

По словам блогера, их подписчикам настолько понравились новые персонажи, что многие стали писать в комментариях: «Снимите свое кино!». Народная поддержка вдохновила парней на то, чтобы перенести Зину и Леху на большие экраны.

Из кочегаров в блогеры, из блогеров в кинопродюсеры

В интервью «КП – Якутия» Алексей Михайлов признался, что с детства мечтал стать актером, поэтому никогда не пропускал ни одной премеры якутских фильмов. Окончив Якутский колледж культуры и искусств, юноша штурмовал кастинги, но ему часто отказывали. Несмотря ни на что, он пробил свой путь в кинематограф.

– До блогерства я был кочегаром в селе Арылах Усть-Алданского улуса и на 0,5 ставки работал в клубе. Выступал в Саха КВН, где меня заметил режиссер Аскалон Барашков и предложил снимать короткие ролики в рамках проектов «Суорат» и HitsProduction (якутские блогерские объединения, прим. «КП – Якутия».), – делится Алексей.

Алексей Михайлов Фото: из соцсетей

В мае 2021 года ребята начали претворять мечту в жизнь. Их поддержал известный в Якутии режиссер Роман Дорофеев, автор летнего хита «Дьулур: Мас-рестлинг» и второй части киноленты «Кэскил», одного из самых народных якутских фильмов.

Именно он с Анатолием Яковлевым предложил построить сюжет вокруг мошеннической схемы. За сценарий взялся Алексей Амбросьев («Агент Мамбо», «Республика Z»).

Съемки проходили в селе Техтюр, в 45 километрах от Якутска. Скриншот трейлера

Многие локации для фильма предложил лично глава наслега Техтюра Багдарыын Кэскил уола. Съемочная команда до сих благодарна ему за активную поддержку. К примеру, благодаря ему ребята бесплатно ночевали в клубе, а также нашли пожарную машину для одной из сцен.

Съемки длились месяц. Исполнитель роли Зины Иннокентий Орестов намучался в гриме от жары и комаров. Чтобы не испортить образ и не выбиться из насыщенного графика, он даже отказался купаться, вспоминает его коллега и друг.

– От государства проект не получил ни копейки. Профинансировали его мои друзья, компания «Авторитет», которая занимается автозапчастями. Просто так деньги никто не даст, поэтому я у них занял. Фильм стоил более двух миллионов рублей», – рассказал Алексей.

Съемочная команда фильма «Зина и Леха: Операция Хвост и Вымя» Фото: из соцсетей

Премьера «Зины и Лехи» состоялась после объявления в России частичной мобилизации. Как признается блогер, он крайне волновался, что комедию в такое сложное для страны время не примут, но все вышло совсем иначе.

– Я рад, что вплоть до сегодняшнего дня люди ходят на наш фильм. Значит нет ничего невозможного. Если бы люди на нашей комедии не смеялись, то не сработало бы сарафанное радио. «Зина и Леха» – это, можно сказать, привет из нулевых, из 90-х годов. Фильм похож на «Кэскил», который до сих пор у нас помнят и любят. В Якутии давно не выходило фильмов с таких легким настроением, – считает он.

Ждем вторую часть приключений Зины и Лехи

В кинотеатрах Якутска отметили, что зрители ждут вторую часть. И она будет! Команда уже приступила к подготовке к сиквелу. Рабочее название проекта «Зина и Леха: Операция Новый год». Режиссером вновь выступит Роман Дорофеев, также подтвердил свое участие актер Илья Шумкин. Съемки пройдут в декабре 2022 – марте 2023.

Современных якутских новогодних фильмов почти нет, отметил Алексей Михайлов, поэтому решено было поместить продолжение истории Зины, Лехи, а также их подруги Айты в праздничный антураж. Планируется выпустить фильм в следующие новогодние каникулы.

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