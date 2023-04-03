Якутский фильм «Айта» за четыре дня отбил свой бюджет

Режиссер Бурнашев на премьере картины. Фото: Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

Новая картина режиссера Степана Бурнашева, вышедшая 30 марта, уже собрала в два раза больше своего бюджета, следует из статистики ЕАИС Фонда кино.

«Айта» только в день премьеры собрала 1,5 миллиона рублей, а по данным на 3 апреля уже перевалила отметку в девять миллионов. При этом бюджет фильма оценивается в четыре миллиона рублей.

Фото: скриншот ЕАИС

В новой картине режиссер поднимает острые вопросы, в том числе тему буллинга. Он задался вопросом, почему люди могут затравить, уничтожить человека, полагаясь только на слухи и домыслы.

Также одной из неудобных и сложных тем, которые поднимаются в «Айте», является шовинизм. Он ярко показан в противостоянии русского полицейского Афони и якутского населения деревни, решивших мстить за смерть девочки.

О чем фильм «Айта»

Люди многое прощают друг другу, но все меняется, когда дело касается детей. В небольшом якутском поселке старшеклассница Айта покончила жизнь самоубийством. Рядом с телом находят записку с именем Афоня.

Это ставит в тупик следователя, ведь Афанасий в деревне один, и это местный полицейский. Находятся свидетели, которые видели, что в тот трагический вечер мужчина подвозил девочку домой.

Слухи разлетаются мгновенно, и уже вся деревня уверена, что в гибели девочки виноват сотрудник правоохранительных органов. Разъяренная толпа готова взяться за оружие и устроить самосуд. Следователь намерен докопаться до истины…

Фильм о любви и человечности

По словам режиссера, «Айта» это многослойный фильм о любви и человечности. Драма с элементами триллера и детектива частично основана на реальных событиях, которые случились с троюродным братом Степана Бурнашева.

Режиссера потряс его рассказ, и он решил, что непременно снять об этом фильм. Почти шесть лет он раздумывал о то, как перенести на большой экран такую непростую завязку, и приступил к сценарию лишь в 2021 году. Чтобы не задеть ничьих чувств, за основу взята лишь общая канва.

Подробности о создании фильма «Айта» можно прочитать в нашем интервью с режиссером. Как говорит сам Бурнашев, для него было важно рассказать, что Якутия это не только этника и нечто, связанное с оленеводами и природой.

– У нас живут такие же люди, как и в других уголках России, в таких же городах, с теми же проблемами, – говорит он.

Перед стартом официального проката спецпоказы прошли в Якутске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Кстати, известные россияне очень тепло отозвались о якутской картине. Почитайте, что они говорят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Якутия это не только про этнику». Режиссер Степан Бурнашев – о съемках фильма «Айта», широком прокате и шовинизме (подробнее)

«Готова пересмотреть еще раз». Знаменитости – о вышедшем в прокат якутском фильме «Айта» (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие проекты запустит ТНТ, почему сыгравший Горшка актер метет дворы и где ждать Михаила Галустяна (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.