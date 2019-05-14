Самый кассовый якутский фильм покажут в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга

Фильм «Агент Мамбо», ставший самой кассовой лентой в истории якутского кино, покажут в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. При бюджете в 1,7 млн рублей картина собрала в прокате по республике в девять раз больше.

Московские зрители смогут посмотреть фильм в киноцентре «Октябрь» 24 и 25 мая. А жители северной столицы увидят «Агент Мамбо» 28 мая в кинотеатре «Варшавский экспресс». Как сообщила в своем Facebook организатор показов Ирина Энгелис, в эти дни пройдут творческие встречи с создателями картины. В одной из них 24 мая примет участие кинокритик Юлия Кузищина. После просмотра зрители смогут обсудить фильм с продюсером Степаном Порядиным и актерами Иннокентием Хобуевым, Владимиром Тимофеевцым, Виталием Щукиным, Альбертом Ноговицыным и Дмитрием Баишевым. В ближайшее время творческая группа вылетит в Москву.

Жители двух российских столиц увидят фильм благодаря «Каро Арт» - специальному проекту сети кинотеатров «КАРО», который дает возможность продемонстрировать зрителям лучшие региональные фильмы. Это жанровое, экспериментальное, классическое и культовое кино, которое не всегда можно увидеть в повседневном репертуаре кинотеатров. В 2018 году в рамках этого проекта были показаны лучшие якутские фильмы последних лет: «Кэрэл», «Костер на ветру» и «Его дочь».

Деньги на съемки юмористы заработали, давая совместные концерты по всей республике.Фото: Социальные сети

«Агент Мамбо» - криминальная комедия с элементами драмы от известных в Якутии объединений вайнеров «Hits production» и «Suoratt», которые очень популярны в соцсетях. Продюсер ленты Степан Порядин в шутку назвал «Агент Мамбо» самым длинным вайном.

По сюжету скромный и непутевый сотрудник полиции Гоша внедряется в преступную банду, занимающуюся угонами машин. Для этого ему придется перевоплотиться в криминального элемента. Все усложняется, когда парень влюбляется в очаровательную Шину, сестру главаря группировки.

Деньги на фильм юмористы заработали, давая совместные концерты по всей республике. Съемочный процесс занял около месяца, сложнее дался период пост-продакшена. От идеи до реализации прошел ровно год.

Республика вот уже много лет остается главным производителем кино в регионах, о феномене якутского кино не слышал, кажется, только ленивый. Комедии любят все, и фильмов в этом жанре не было давненько.

Кроме того, создатели картины, которые очень популярны в республике, постоянно публиковали в своих соцсетях анонсы и бэкстейдж со съемок, подогревая таким образом интерес публики. В итоге после первого уикенда проката «Агент Мамбо» собрал в кинотеатрах Якутии больше, чем «Капитан Марвел» за две недели.

По данным Якутской республиканской киносети, рекордсменом по кассовым сборам в республике считается блокбастер «Мстители», который в 2018 году собрал 19 млн рублей. «Агент Мамбо» при бюджете в 1,7 млн рублей уступил очередному хиту от Marvel совсем немного.

Трейлер якутского фильма "Агент Мамбо".Самую кассовую ленту в истории якутского кино (при бюджете в 1,7 млн рублей картина собрала в прокате в 9 раз больше) можно будет увидеть в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга.

На сегодня «Агент Мамбо», заработавший 15,5 млн рублей, - самая кассовая лента в истории якутского кино.