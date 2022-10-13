Якутский фильм за две недели собрал в прокате 10 миллионов рублей

Постер фильма

Якутский фильм «Зина и Леха: Операция хвост и вымя» успешно стартанул в российском прокате. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах, он заработал 10,3 миллиона рублей за две недели.

Картину снял популярный якутский режиссер Роман Дорофеев. Сюжет повествует о персонажах Лехе и Кеше, работающих в администрации наслега Арылах. Парни поддаются уговорам некой Зинаиды Михайловны и решают похитить бюджетные деньги по хитрой схеме.

Примечательно, что картина сейчас входит в топ самых кассовых фильмов октября.

Фильм на якутском языке с русскими субтитрами, вышел в прокат в местных кинозалах.

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