«Всю жизнь думал, что он единственный пес в мире» .В Якутске завершился первый кинокастинг для животных

Фото: KP.RU

Первый выход в свет, встреча родственников и поиски невесты. «КП – Якутия» побывала на кастинге для собак в новый якутский фильм и познакомилась с четвероногими кандидатами в актеры.

Как утки, лиса, коза и корова проиграли собакам

В этом году в Якутии начнут снимать первый кинопроект с участием животного. Сценарий основан на произведении известного якутского писателя Тимофея Сметанина. Увидеть своего питомца на экране кинотеатра захотели 60 якутян. Среди претендентов оказались утки, лисица, коза и корова. В итоге первичный отбор прошли лишь 10 заявок, отправители которых получили приглашение на кастинг на площади Матери.

– У нас фильм про охотника, поэтому мы решили, что нужна именно собака. Мы прежде всего киношники, поэтому особое внимание уделяли картинке. Важно, чтобы собака взаимодействовала с мальчиком-героем. Маленькому мальчику, наверно, больше подойдет маленькая собака. Наша дрессировщица нашла индивидуальный подход к каждому животному, чтобы узнать их получше, – отметил один из авторов идеи фильма Сандал Баишев.

Брат за брата: Майло и Уно хотят в кино

На пробы из соседнего Жатая приехал 4-летний Майло. Со съемками он справится, если рядом не будет девочек, смеется его хозяйка Ольга Суханова.

Майло в ожидании своей очереди на кастинге. Фото: KP.RU

– У нас есть группа породы джек-расселов, туда скинули объявление о кастинге в фильм. Мы решили попробовать. Характер у Майло покладистый, мы прошли и щенячью школу, и УКД, и выставки. Он вырос вместе с двумя большими овчарками и считает, что он тоже овчарка. Любит петь под понравившиеся мелодии. Летом вместе уходим по реке Лене, где он счастливо бегает, – рассказала она.

На кастинге Майло встретил брата, еще одного джек-рассел-терьера по имени Уно, у песиков общая бабушка. Встретившись на площади Матери, они сразу же признали друг в друге родную кровь, и то и дело рвались в объятья.

Уно со своей семьей. Фото: KP.RU

– Мы жили сначала в городе, потом переехали на дачу, и Уно спао в гараже. Сейчас, когда уже стало тепло, он живет на улице. Знает команды «Сидеть», «Кувырок», «Лежать». Он очень добрый, дружелюбный, любит играть с детьми. Захотелось, чтобы собака узнала что-то новое, поэтому пришли сюда. Думаю, от съемок он устанет, но выдержит, – уверен третьеклассник Егор Рехлясов

Принцесса Талура и умница Краса

Сменой наряда всех поразила крошка с длинным именем – Элис-Лавита-Талура-Утренняя звезда. На кастинг она пришла в пуховичке, украшенном золотой цепочкой, затем переоделась в ярко-розовое платье.

– Дома мы зовем ее Талурой, но чаще Няма-Няма. С нам живет еще три собаки: ее мама брюссельский грифон, сама она малый брабансон и ее сестренка тоже, с которой они не разлей вода. Сама по себе она шубутная, не скажешь, что ей нынче исполнится 9 лет. Видимо, всю жизнь будет вести себя как щенок. Школу дрессировки не проходила, но умеет идти рядом, брать барьеры и знает некоторые команды, – отметила Снежана Тимофеева.

Когда семья брала на передержку брошенных щенков, Талура помогала их выхаживать: сначала вылизывала, а потом воспитывала. Семья надеется, что им повезет, и их любимица попадет в кино.

Модница Талура. Фото: KP.RU

На фоне коротколапых малышей эффектно выделялась белая швейцарская овчарка по имени Краса.

– Разведением этой породы я занимаюсь уже 15 лет, всего у меня 4 собаки, самому старшему – папе Красы – 13 лет, также есть ее сестра Энни, Краса и ее сын. Они компаньоны и пастухи, очень общительные, в меру активные, любят взаимодействовать с человеком, не могут без общения, – рассказала Виктория Сивцева.

Краса. Фото: KP.RU

Краса прошла общий курс дрессировки, и ради развлечения владелица с ней разучивает цирковые трюки. Кинопробы – это совершенно новый опыт в их жизни, в котором они решили попытать счастья.

– В Якутске очень мало мероприятий, в которых можно поучаствовать с животными, поэтому мы стараемся вести активный образ жизни и посещать их все. Кроме того, мы ходим по выставкам и занимаемся пропагандой ответственного отношения к животным. В детских садах и школах учим детей правильно взаимодействовать с собаками, чему их можно научить, – отметила заводчица швейцарских овчарок.

Темпераментный Локи, грациозный Никки и шубутной Бима

От встречи с новыми людьми и четвероногими собратьями почти все кандидаты в актеры были перевозбуждены, так что одним обнюхиванием не обошлось. Песики постоянно рвались играть и бегать с новыми знакомыми, но и любители облаивать чужаков тоже нашлись. Самым громким из них оказался французский бульдог по имени Локи.

– Ему 1 год и 9 месяцев. Он игривый, любит детей, но других собаки почему-то ревнует. Наверно, это сама порода такая, они маленькие хищники. В соцсетях увидела объявление, решила попробовать. Мне только сказали, что съемки будут длиться дней 20 и пройдут не в Якутске, надо будет еще куда-то ехать, поэтому уже и не знаю, – честно призналась Анна Дубова.

Локи с недоверием глядит на других собак и с любовью жмется к своей хозяйке. Фото: KP.RU

В семье Ираиды Гаврильевой собака появилась в качестве подарка внучке. На семейном совете выбор пал на французскую породу бишон-фризе. Когда мечта первоклассницы исполнилась, энергичный белоснежный комочек счастья по имени Николя очаровал всех членов семьи. Благодаря стараниям своих владельцев, за 1,5 года жизни он построил звездную «карьеру».

– Ники растопил сердца всех, раньше я даже не думала, что в квартире будет жить собака. Сейчас он полноценный член семьи. Занимал призовые места в 6 республиканских выставках, в Москве стал победителем национальной выставки России в 2022 году среди юниоров своей породы. Стоял с самыми красивыми породами на главном ринге страны, его показывали на федеральном канале, – Ираида Гаврильева.

Сейчас семья в поисках невесты для Николя.

Чемпион всероссийского уровня Николя. Фото: KP.RU

Пока другие знакомились друг с другом, резвый песик Бима рассекал площадь вместе с двумя мальчишками.

– Ему 1 год и 10 месяцев. Он по идее беспородный: его мама тибетский спаниель, а папа той-терьер, и вот он такой получился. Нам предложили прийти на пробы, мы согласились. Сегодня Бима в первый раз в свет вышел, поэтому вот, социализируется. Всю жизнь думал, что он единственная собака в мире, а не тут-то было, – улыбается Луиза Потапова, – сам он спокойный всех любит, ко всем, кто приходит в гости, бежит с распростертыми объятьями.

Первый выход Бимы из дома, и сразу пробы в кино Фото: KP.RU

Кто будет отвечать за подготовку собаки к съемкам

Главным человеком на дог-кастинге была дрессировщица Государственного цирка Якутии Анастасия Никифорова. Она же будет готовить и сопровождать обладателя хвостатой роли на съемочной площадке.

– Съемки – это длительный процесс, поэтому важно, чтобы с психикой собаки было все хорошо. На пробах обращали внимание на то послушный ли пес, любвиобильный или нет. Также преимуществом является знание команд. Опыта киносъемок у меня нет, но я уже давно готовлю к выходу на арену цирка не только собак, но и оленей и лисиц. Думаю, большой разницы между живым выступлением и съемками для животных нет. Мы уже примерно понимаем, какие нам подходят. Понравилась белая овчарка и несколько маленьких собак.

Окончательные итоги кастинга станут известны в среду, 24 мая. Съемки начнутся уже этим летом.

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