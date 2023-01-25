Якутский фильм «Выход» номинирован на «Оскар»

Картина Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии номинирована на "Оскар". Фото из соцсетей Максима Арбугаева

Объявлены номинанты на премию «Оскар», в их число вошла документальная короткометражка «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых. Это единственная картина из России, претендующая на престижную кинонаграду.

В конце декабря 2022 года стало известно, что «Выход» попал в шорт-лист Американской киноакадемии. 24 января 2023 года лента уже заявлена в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

Сюжет «Выхода» рассказывает о жизни учёного-отшельника Максима Чакилева, изучающего на берегу Чукотского моря моржей. Он живет в маленькой избушке вдалеке от цивилизации, в своем удивительном мире. Суровый северный край и дикие животные пугают и завораживают.

Авторы фильм – брат и сестра Арбугаевы, родом из якутского поселка Тикси на берегу Северного Ледовитого океана. С Арктикой они связали почти все свое творчество. Максим – режиссер-документалист. Его работа «Генезис 2.0» об охотниках за бивнями мамонта в 2018 году была признана лучшей на фестивале независимого кино «Сенденс» в США, а также взяла гран-при в Корее.

Евгения – фотограф-документалист. Для таких международных журналов, как The New Yorker, Le Mode и National Geographic, она запечатлевает жизнь в Арктике. В 2015 году она получила награду ICP Infinity Award. В 2019 году Евгения и Максим Арбугаев сфотографировали шведскую эко-активистку Грету Тунберг для обложки американского журнала Time, который признал школьницу «Человеком года».

На съемки «Выхода» ушло 3 месяца, на монтаж – год. Премьера состоялась в феврале 2022 года на Берлинском кинофестивале. За это время якутскую короткометражку уже показали на многих престижных площадках, где отмечен несколькими наградами.

Кадр из фильма

Фильм можно посмотреть на ютуб-канале журнала The New Yorker.

Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал включение фильма «Выход» в список номинантов на «Оскар» безусловным событием.

– Якутское кино дозрело и до «Оскара». Казалось бы, время для этого неподходящее, но если люди в американской киноакадемии умные и тонкие, то именно Якутии и должны дать. Режиссеры – дальневосточно-арктические, родом из Тикси, и снято про Чукотку. Наша история. Жизнь там сильнее любого кино, в талантливых руках – креативный продукт мирового уровня, – отметил он в своем телеграм-канале.

Ждать ли России «Оскара» станет известно на 95-й церемонии, которая состоится 12 марта 2023 года.

Сам Максим еще пару лет назад пошутил на тему "Оскара". Шутка оказалась пророческой. Фото: из соцсетей

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