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Звезды25 января 2023 1:47

Якутский фильм «Выход» номинирован на «Оскар»

Это единственная российская картина, ставшая претендентом на самую известную кинопремию мира
Ксения ГАБЫШЕВА
Картина Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии номинирована на "Оскар". Фото из соцсетей Максима Арбугаева

Картина Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии номинирована на "Оскар". Фото из соцсетей Максима Арбугаева

Объявлены номинанты на премию «Оскар», в их число вошла документальная короткометражка «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых. Это единственная картина из России, претендующая на престижную кинонаграду.

В конце декабря 2022 года стало известно, что «Выход» попал в шорт-лист Американской киноакадемии. 24 января 2023 года лента уже заявлена в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

Сюжет «Выхода» рассказывает о жизни учёного-отшельника Максима Чакилева, изучающего на берегу Чукотского моря моржей. Он живет в маленькой избушке вдалеке от цивилизации, в своем удивительном мире. Суровый северный край и дикие животные пугают и завораживают.

Авторы фильм – брат и сестра Арбугаевы, родом из якутского поселка Тикси на берегу Северного Ледовитого океана. С Арктикой они связали почти все свое творчество. Максим – режиссер-документалист. Его работа «Генезис 2.0» об охотниках за бивнями мамонта в 2018 году была признана лучшей на фестивале независимого кино «Сенденс» в США, а также взяла гран-при в Корее.

Евгения – фотограф-документалист. Для таких международных журналов, как The New Yorker, Le Mode и National Geographic, она запечатлевает жизнь в Арктике. В 2015 году она получила награду ICP Infinity Award. В 2019 году Евгения и Максим Арбугаев сфотографировали шведскую эко-активистку Грету Тунберг для обложки американского журнала Time, который признал школьницу «Человеком года».

На съемки «Выхода» ушло 3 месяца, на монтаж – год. Премьера состоялась в феврале 2022 года на Берлинском кинофестивале. За это время якутскую короткометражку уже показали на многих престижных площадках, где отмечен несколькими наградами.

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Фильм можно посмотреть на ютуб-канале журнала The New Yorker.

Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал включение фильма «Выход» в список номинантов на «Оскар» безусловным событием.

– Якутское кино дозрело и до «Оскара». Казалось бы, время для этого неподходящее, но если люди в американской киноакадемии умные и тонкие, то именно Якутии и должны дать. Режиссеры – дальневосточно-арктические, родом из Тикси, и снято про Чукотку. Наша история. Жизнь там сильнее любого кино, в талантливых руках – креативный продукт мирового уровня, – отметил он в своем телеграм-канале.

Ждать ли России «Оскара» станет известно на 95-й церемонии, которая состоится 12 марта 2023 года.

Сам Максим еще пару лет назад пошутил на тему "Оскара". Шутка оказалась пророческой.

Сам Максим еще пару лет назад пошутил на тему "Оскара". Шутка оказалась пророческой.

Фото: из соцсетей

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