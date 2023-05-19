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НовостиОбщество19 мая 2023 3:46

В Якутии снимут фильм про триумф якутских борцов на Олимпийских играх в Монреале

Картина посвящена 95-летнему юбилею заслуженного тренера по вольной борьбе Дмитрия Коркина
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Фото: пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

В Якутске утвержден сценарий фильма к юбилею Дмитрия Коркина, сообщает пресс-центр РЦСПСК «Триумф».

Художественный фильм будет посвящен триумфу якутских борцов, воспитанников Дмитрия Коркина, на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году.

Команда молодых кинематографистов из компании «Сайсары Синема» приступила к съемкам художественного фильма в жанре спортивной драмы. Режиссером картины является Михаил Лукачевский, автор сценария — Алексей Амбросьев. На роль Дмитрия Коркина утвержден российский актер театра и кино, заслуженный артист Якутии Иннокентий Луковцев, в роли Павла Пинигина — Гаврил Менкяров, Романа Дмитриева — Семен Лукин, Александра Иванова — Дьулусхан Андросов.

Отмечается, что впервые в истории якутского кинематографа планируется полностью воссоздать с помощью компьютерной графики стадион в Монреале 1976 года по технологии VFX (visual effects), а также использование пластического грима, с помощью которого будет воссоздан реальный образ Дмитрия Петровича Коркина в кадре.

Выпуск фильма в прокат планируется в 2023 году.

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