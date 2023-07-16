Стало известно, что скандального якутского блогера Сусанну Рожину этапировали в колонию

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Блогера Сусанну Рожину, которую ранее осудили на 4,5 года в колонии общего режима, этапировали в женскую исправительную колонию в другой регион.

Об этом сообщает телеграм-канал «Торбозное радио», приводя в доказательство документы о том, что Арбитражный суд сначала не мог найти осужденную в СИЗО-1 Якутска, а потом 11 июля направил запрос в исправительную колонию №10, расположенную в селе Горное Приморского края (ближе к Уссурийску).

Ранее наши источники сообщали, что блогер осталась сидеть в СИЗО Якутска. На официальный запрос в УФСИН редакция получила ответ, что информация о пребывании осужденных сообщается только близкому родственнику.

Выдвигалось несколько версий, почему Рожину не этапировали. Одна из них была связана с тем, что блогер — ключевой свидетель по делу своего сообщника Рината Абсалихова. После того как Абсалихову вынесли приговор, возможно, причин для пребывания в СИЗО не осталось.

Напомним, 9 февраля 2022 года в гостинице «Азимут» блогера Сусанну Рожину задержали сотрудники ФСБ во время передачи денег, которые она вымогала у директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой.

Как выяснилось, блогер со своим подельником Ринат Абсалихов требовала 100 миллионов рублей у предпринимательницы, пообещав ей беспроблемное будущее и «крышевание» со стороны правоохранительных органов. В итоге женщины договорились о 50 миллионах рублей, которые вымогателям не суждено было увидеть.

Уголовное дело вызвало общественный резонанс и стало самым громким в 2022 году. В своем последнем слове женщина полностью согласилась с предъявленными обвинениями и выразила готовность понести назначенное судом наказание.

Дело было рассмотрено в особом порядке ввиду полного признания вины и сотрудничества со следствием. 26 августа Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее гособвинение настаивало на наказании в виде восьми лет заключения в колонии общего режима. Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве.

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