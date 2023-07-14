«Сделали из него монстра». Что говорят об Абсалихове его жена и мать

Слева направо: Ринат, его мать Наталья, его жена Елизавета. Фото предоставлено родными Абсалихова.

Продолжаем освещать громкое дело Рината Абсалихова, которому 19 июня в Якутском горсуде вынесли приговор – девять лет в исправительной колонии строгого режима. Ранее мы публиковали его последнее слово, в котором он подробно рассказал, почему невиновен и какую роль в этом сыграла Сусанна Рожина.

Также в защиту Абсалихова выступили его мать Наталья и жена Елизавета. Они хотят сломать тот негативный образ, который сложился у общества под воздействием публикаций СМИ.

«Что тебя связывало с этим гадким человеком»

Мать Рината Наталья потрясена приговором. В разговоре женщина часто не сдерживает слез. Она не понимает, что ее сына могло связать со скандальным блогером и журналисткой Сусанной Рожиной.

– Я его спрашивала, что тебя могло объединить с этим гадким человеком? Что могло быть общего? А он отмалчивался. Я не знаю, вообще диву даюсь, что могло их связать.

Когда Ринату назначили домашний арест, он проживал с мамой в ее квартире. Жена и малолетний сын остались жить на съемной. Наталья признается, что когда Ринат и Лиза поженились, она взяла кредит в 600 тысяч, чтобы молодожены отметили свадьбу и съездили в Санкт-Петербург на медовый месяц.

– У него не было денег, на счетах ничего не нашли. Он не мог их спрятать. Если бы деньги появились, он бы помог мне с выплатой кредита. А если не нашли денег, то как могли дать такой суровый приговор. Девять лет, представляете!

«Сусанна орала и требовала вернуть деньги»

24-летняя Елизавета познакомилась с Ринатом, когда была студенткой ЯЭПИ, а он там работал преподавателем. Разница в 17 лет обоих не смутила, ведь Лизе на тот момент был уже 21 год, то есть, была совершеннолетняя. Пара поженилась в 2019 году, а скоро родился сын. А в 2020 году Ринат стал общаться с Сусанной Рожиной на фоне ажиотажа вокруг СОШ №1…

– В это дело со школой он ввязался из-за чувства справедливости. Он вообще такой по характеру, не мог пройти мимо, ему всегда надо было всем помочь. А теперь остался самым крайним. Директор школы – его знакомая. Он предложил Сусанне освещать ситуацию, а она показала свой прайс, там вообще сумасшедшие цены. Письменный договор они не составляли, все на словах.

Елизавете не очень пришлось по душе, что муж общается с Рожиной из-за репутации блогерши. Но она уверена: У Рината с Сусанной не было никаких амурных отношений.

– Это было деловое общение. Не так, как пишут, что у них была любовь-морковь, что они как Бонни и Клайд. Да ну, что за бред. У нас с ним такие чувства, дома полная идиллия. Я ни на секунду в нем не сомневалась.

Она вспоминает, что между Ринатом и Сусанной один раз вышел скандал. Блогер ему позвонила в сильном раздражении и разговор происходил на повышенных тонах.

– Мы сидели дома, она ему позвонила, типа, мне срочно нужны деньги. Она сильно орала. Но какую сумму требовала, не знаю. Ринат спокойно ей отвечал, давай не сейчас, я не могу эти деньги отдать, потому что их у меня нет. Она редко звонила, я очень удивилась этому звонку.

Несмотря на обвинительный приговор, жена Рината абсолютно уверена в его невиновности

– Из него сделали монстра, настоящего монстра. Бред такой. Вообще жесть. Пишут, что он кандидат экономических наук. Это неправда. А из Рожиной невинную овечку сделали. К нам приходили с обыском, мы живем в однушке. Никаких денег не нашли. Если бы он был виноват, то признал бы это.

Адвокат Абсалихова сообщил, что на приговор подана апелляция в Верховный суд Якутии. Пока она не зарегистрирована и судебное заседание не назначено. В настоящее время Абсалихов находится в СИЗО.

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