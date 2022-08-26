«Хочу попросить прощения у потерпевших и всего общества». Последнее слово в суде блогера Сусанны Рожиной, обвиняемой в вымогательстве

Последнее слово Сусанны Рожиной в суде Фото: из соцсетей

В 10 утра 26 августа в Якутском городском суде началось рассмотрение дела блогера Сусанны Рожиной, которую обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у якутских предпринимателей.

Изначально судебный процесс был назначен на среду, 24 августа. С учетом дерзости преступления, тяжести статей и вымогаемых сумм прокуратура заявила о наказании в виде 8 лет реального заключения в колонии общего режима, сообщало издание ЯСИА.

Сама Рожина попросила при вынесении приговора учесть наличие малолетних детей. Также, по ее словам, за время домашнего ареста она полностью осознала вину и переосмыслила свои поступки.

Рассмотрение дела было отложено на пятницу, 26 августа. Как ранее сообщалось, заседание прошло в особом порядке — без исследования доказательств, так как обвиняемая раскаялась и активно сотрудничала со следствием.

«Я полностью согласна с предъявленными мне обвинениями. Свою вину полностью признаю и готова понести наказание, которое назначит мне суд. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном и хочу попросить прощения у потерпевших и всего общества. Пусть мой горький опыт станет для всех уроком», — передает последние слова Рожиной ЯСИА.

Суд удалился для вынесения приговора

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