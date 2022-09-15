Приговор скандальному якутскому блогеру Сусанне Рожиной вступил в законную силу

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Приговор Якутского горсуда от 26 августа блогеру Сусанне Рожиной вступил в законную силу и не будет обжалован.

Это следует из картотеки дел на сайте Якутского горсуда. Приговор вступил в законную силу 13 сентября. Подсудимая его даже не обжаловала.

Что касается ранее поданной апелляционной жалобы, то она была возвращена заявителю, так как он не являлся стороной в данном уголовном деле.

9 февраля 2022 года в гостинице «Азимут» блогера Сусанну Рожину задержали сотрудники ФСБ во время передачи денег, которые она вымогала у директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой.

Как выяснилось, блогер со своим подельником Ринат Абсалихов требовала 100 миллионов рублей у предпринимательницы, пообещав ей беспроблемное будущее и «крышевание» со стороны правоохранительных органов. В итоге женщины договорились о 50 миллионах рублей, которые вымогателям не суждено было увидеть.

Уголовное дело вызвало общественный резонанс и стало самым громким в 2022 году. В своем последнем слове женщина полностью согласилась с предъявленными обвинениями и выразила готовность понести назначенное судом наказание.

Дело было рассмотрено в особом порядке ввиду полного признания вины и сотрудничества со следствием. 26 августа Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее гособвинение настаивало на наказании в виде восьми лет заключения в колонии общего режима. Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве.

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