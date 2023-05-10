Еще один высокопоставленный полицейский из Нерюнгри предстанет перед судом за крышевание алкобарыг

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка по Нерюнгринскому району обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура Якутии.

По данным «КП – Якутия», речь идет о подполковнике Максиме Ткаче, который в 2020 году был занесен на Доску почета Нерюнгринского района за «высокие показатели в социально-экономическом развитии и принимающим активное участие в общественной жизни Нерюнгринского района».

Судя по предъявленным обвинениям, Ткач принимал активное участие не только в общественной жизни, но и в крышевании алкобарыг.

Его обвиняют в преступлениях по ч. 3, п. «в» ч.5 и ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом лично и через посредников взятки в виде денег в значительном, крупном и особо крупном размерах), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Как считает следствие, он получал лично и при посредничестве ряда лиц взятки на общую сумму 6,5 миллионов рублей. Подполковник покровительствовал незаконной продаже немаркированного алкоголя, закрывал глаза на нарушения и незаконную продажу без лицензий и реализации в несанкционированное время.

Коммерсанты, находящиеся под его крышей, не были привлечены к ответственности, а изъятый алкоголь возвращался им обратно. Материалы по делу уничтожались.

Дело отправлено в суд. Дела предпринимателей, которые давали взятки, тоже находятся на рассмотрении в суде.

Напомним, что первому фигуранту из «клубка змей» в Нерюнгри вынесли приговор. Речь идет о бывшем начальнике отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Нерюнгринскому району Сергее Лёвине.

Ранее мы писали, что в Нерюнгри вскрылась целая серия преступлений, которые совершались главными фигурантами: нечистая на руку адвокат Виктория Райкова, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Сергей Лёвин и бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Евгений Гармаев.

Список инкриминируемых им уголовных статей весьма солидный: получение взяток, посредничество во взяточничестве, крышевание алкобарыг, мошенничество, превышение должностных полномочий. Подробнее читайте по ссылкам внизу.

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