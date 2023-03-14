Занес 700 тысяч полицейскому. В Якутии еще одно дело алкобарыг передано в суд

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37-летний житель города Нерюнгри предстанет перед судом по обвинению в передаче полицейскому взятки в крупном размере, сообщают пресс-службы СУ СК России и прокуратуры Якутии.

По версии следствия, в 2021 году предприниматель, незаконно продававший алкоголь в магазинах Нерюнгри, поручил обвиняемому занести полицейскому 700 тысяч рублей. За эти деньги от должностного лица требовалось закрыть глаза и покровительствовать деятельности бизнесмена

По материалам Управления ФСБ России по Якутии было заведено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере), которое вел управление СК России по республике.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 7 миллионов рублей. Прокурор республики Максим Попов утвердил обвинительное заключение и передал его в суд.

Сам предприниматель, занимавшийся незаконной продажей алкоголя, заключен под стражу. В рамках расследования на его движимое и недвижимое имущество наложили арест на сумму свыше 16 миллионов рублей.

На стадии расследования находится и дело сотрудника внутренних дел. Судя по всему, речь идет о бывшем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району Евгении Гармаеве или начальнике отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нерюнгринскому району Сергее Лёвине. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.

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