Брал взятки, чтобы отмазать. Коррумпированному полицейскому из Нерюнгри вынесли приговор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первому фигуранту из «клубка змей» в Нерюнгри вынесли приговор. Речь идет о бывшем начальнике отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Нерюнгринскому району Сергее Лёвине.

Ранее мы писали, что в Нерюнгри вскрылась целая серия преступлений, которые совершались главными фигурантами: нечистая на руку адвокат Виктория Райкова, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Сергей Лёвин и бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Евгений Гармаев.

Список инкриминируемых им уголовных статей весьма солидный: получение взяток, посредничество во взяточничестве, крышевание алкобарыг, мошенничество, превышение должностных полномочий.

Непосредственно Лёвин обвинялся в получении взятки при посредничестве адвоката Виктории Райковой. Он взял предлагаемые ему деньги, освободил подозреваемого наркодилера, а вместо него привлек другого, невиновного человека

Не гнушался высокопоставленный полицейский и вымогательством при посредничестве все того же адвоката Райковой. А также взятками в крупном размере от других подозреваемых в сбыте наркотиков.

Также Лёвин был тесно связан с начальником Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району Евгением Гармаевым. Он вместе с Райковой выступал в качестве посредника при получении взятки от алкобарыг за «крышевание» их бизнеса.

Суд признал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков виновным по статьям ч. 3 и п. «б», «в» ч.5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), в том числе совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Приговор: семь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере шести миллионов рублей. А также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительные функции сроком на пять лет. Лёвина также лишили звания «майор полиции». Приговор в законную силу не вступил.

Подробнее об этом читайте по ссылкам:

Подробнее об этом можно прочитать по ссылкам:

В Якутии нечистая на руку адвокат сдала высокопоставленных полицейских-коррупционеров

Клубок змей. В Якутии ушло в суд дело нечистого на руку адвоката, сдавшей высокопоставленных полицейских-коррупционеров

Крышевал алкобарыг. В Якутии бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией обвиняется в получении взятки

Дело алкобарыги из Нерюнгри Якутии, дававшего взятки сотруднику МВД, направлено в суд

Занес 700 тысяч полицейскому. В Якутии еще одно дело алкобарыг передано в суд

Дал 200 тысяч, чтобы отмазали. В Нерюнгри завершили расследование еще одного дела, связанного с нечистоплотным адвокатом и коррумпированными полицейскими

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.