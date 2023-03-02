Дело алкобарыги из Нерюнгри Якутии, дававшего взятки сотруднику МВД, направлено в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд направлено уголовное дело жителя города Нерюнгри, обвиняемого в даче и посредничестве при даче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

По версии следствия, обвиняемый, занимавшийся незаконной реализацией алкогольной продукции на торговых объектах Нерюнгри, в период 2021-2022 годов передал сотруднику территориального отдела внутренних дел в качестве взятки крупную сумму денег — 800 тысяч рублей. За это тот обязался не воспрепятствовать и в общем покровительствовать его предпринимательской деятельности.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

В ходе расследования на имущество обвиняемого, в том числе на объекты недвижимости и транспортные средства, наложили арест на сумму свыше 16 миллионов рублей. Самого предпринимателя заключили под стражу.

В отношении сотрудника отдела внутренних дел уголовное дело находится на стадии расследования. По всей видимости, речь идет о бывшем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району Евгении Гармаеве или начальнике отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нерюнгринскому району Сергее Лёвине. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.

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