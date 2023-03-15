Дал 200 тысяч, чтобы отмазали. В Нерюнгри завершили расследование еще одного дела, связанного с нечистоплотным адвокатом и коррумпированными полицейскими

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки бывшему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нерюнгринскому району.

Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

По версии следствия, 31-летний житель Нерюнгри, желая избежать уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков, решил дать взятку начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков.

200 тысяч рублей будет достаточно для решения вопроса, решил обвиняемый. В качестве посредника он привлек адвоката, которая была хорошо знакома с высокопоставленным полицейским.

Это дело интересно тем, что он напрямую связано с громким расследованием в Нерюнгри, где замешана нечистая на руку адвокат Виктория Райкова, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Сергей Лёвин и бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Евгений Гармаев.

Отметим, что Лёвин взял предлагаемые ему деньги, освободил взяткодателя, а вместо него привлек другого, невиновного человека. Сейчас дело взяткодателя отправлено в суд. Там уже рассматриваются и уголовные дела в отношении адвоката Райковой и бывшего сотрудника отдела внутренних дел Сергея Лёвина.

Адвокат обвиняется в мошенничестве и посредничестве, а коррумпированные полицейские в крышевании алкобарыг и получении взяток на крупные суммы.

Подробнее об этом можно прочитать по ссылкам:

В Якутии нечистая на руку адвокат сдала высокопоставленных полицейских-коррупционеров

Клубок змей. В Якутии ушло в суд дело нечистого на руку адвоката, сдавшей высокопоставленных полицейских-коррупционеров

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Занес 700 тысяч полицейскому. В Якутии еще одно дело алкобарыг передано в суд

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