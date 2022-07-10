В Якутии завершились VIII Спортивные игры народов республики, которые ознаменовались чередой происшествий и скандалов

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

9 июля в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса на стадионе «Майагатта Бэрт Хара» торжественно закрыли VIII Спортивные игры народов Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Они начались 5 июля. В них за шесть дней в различных мероприятиях приняли участие более 20 тысяч человек. Была проведена большая подготовка к мероприятию, построены социальные объекты, спортивные сооружения, отремонтированы автомобильные дороги.

В финальных состязаниях соревновались 1836 спортсменов из 37 команд. По 16 видам спорта разыграно 206 комплектов медалей. Также на Играх был установлен рекорд, Игорь Скрябин из команды Мегино-Кангаласского района показал новое лучшее время по прыжкам в длину с результатом 7 метров 40 см.

В первой группе победила сборная Якутска, во второй – Усть-Алданский район, в третьей – Горный район, в четвертой – Оленекский район. В общекомандном неофициальном зачёте лучший результат показала первая команда Усть-Алданского района. Следующие Игры пройдут в 2027 году в Нюрбинском районе.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Напомним, что это мероприятие с самого начала преследуют происшествия и спортивные скандалы.

Накануне открытия Игр 4 июля внезапно начался ураганный ветер с дождем. Стихия повалила конструкции на стадионе, экран и нанесла ущерб жилым домам и электроопорам. Всего пострадали 23 человека, в том числе четыре ребенка. Двух человек доставили санрейсом в Якутск, в Республиканскую больницу №2. Сильный ветер поднимался и в последующие дни, из-за чего некоторые соревнования были перенесены.

Фото: прокуратура Якутии

6 июля во время забега на 10 километров легкоатлет из Усть-Алданского улуса Артур Бурцев внезапно получил солнечный удар на финишной прямой. Дойти до финиша ему помогла его мама, однако из-за этого спортсмена дисквалифицировали, и он упустил медаль. Сам спортсмен согласился с решением судей и не стал оспаривать. На следующий день он взял золотую медаль в забеге на пять километров.

Фото: Спорт Якутии

8 июля прошел марафон на дистанции 42,1 км, где победителем стал член сборной Якутска Иван Макаров. Позже выяснилось, что спортсмен использовал чужие документы для участия. Его дисквалицифировали, а победу присудили Александру Моедо из Олекминского района.

Фото: ЯСИА

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