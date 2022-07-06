Бегун из Усть-Алданского района Артур Бурцев получил солнечный удар во время забега на 10 километров

Фото: «Спорт Якутии»

6 июля в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии прошли соревнования по бегу среди мужчин на 10 километров, сообщает «Спорт Якутии».

Одним из фаворитов дистанции считался легкоатлет Артур Бурцев, представляющих хозяев соревнований. Он почти на круг обгонял своих соперников, но из-за жары спортсмену в конце гонки стало плохо.

Фото: «Спорт Якутии»

«Он почти шажками, шатаясь, дошел до финиша. Его поили, обливали водой», — рассказал очевидец происшествия.

Тем не менее, спортсмен смог дойти до финиша вторым. Победа досталась представителю Мегино-Кангаласского района Константину Драгунову, третьим финишировал член сборной Якутска Николай Копырин.

Отметим, что в селе Борогонцы в 10 часов утра была зафиксирована температура плюс 34 градуса.

Обновление: позднее Артура Бурцева дисквалицифировали за нарушение правила 144 по спортивной дисциплине «Легкая атлетика» — «Оказание помощи спортсменам». Судьи сняли легкоатлета с соревнований за оказание ему помощи и нарушение линий беговой дорожки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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