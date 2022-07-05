Двоих пострадавших в ураганном ветре в Борогонцах доставили в Якутск

Фото: прокуратура Якутии

Первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников вечером 4 июля прилетел в Борогонцы, где вчера ураганный ветер повалил конструкции на стадионе, а также пострадали 23 человека, в том числе четыре ребенка.

В настоящее время известно, что госпитализировано пять взрослых, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Двоих из них доставили санрейсом в Якутск, в Республиканскую больницу №2. Троих оставили под медицинским наблюдением в Борогонцах. У остальных состояние легкой степени тяжести, в том числе у детей.

Что касается повреждений, то кроме поваленных конструкций на стадионе, где должны открыться VIII Спортивные игры народов Якутии, также пострадал большой экран, опоры ЛЭП, а также кровля одной из котельных.

На утро 5 июля электроснабжение уже восстановлено по постоянной схеме. Всего электроэнергия была отключена в селах Борогонцы, Чаранг, Маягас и Мындаба.

Также в ближайшее время будет решен вопрос по ремонту кровли котельной и замене котельного оборудования, чтобы до начала отопительного сезона муниципальное образование смогло получить паспорт готовности.

Что касается самого стадиона, то все приведено в порядок. Там сегодня прошла генеральная репетиция. Пострадал светодиодный экран. Новый экран привезли из Якутска и к утру уже установили.

Напомним, что ураганный ветер с дождем начался днем внезапно 4 июля накануне открытия VIII Спортивных игр народов Якутии в селе Борогонцы Усть-Алданского района.

Порывы шквального ветра повалили конструкции на стадионе, нанесли ущерб жилым домам, электроопорам. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту травмирования людей.

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