На спортивных играх в Якутии вновь поднялся опасный ураган

Фото: Yakutsk News

В поселке Борогонцы в Якутии вновь поднялся ураганный ветер. Там сейчас проходят VIII Спортивные игры народов Якутии – два дня назад сильный ветер стал причиной ЧП, когда на спортсменов и зрителей упал тяжелый экран. Тогда более двух десятков человек получили травмы.

Телеграм-канал Yakutsk News сообщает, что из-за сильного ветра был прерван третий полуфинальный матч турнира по мини-футболу. На кадрах видео заметно, что площадку накрыла пыльная буря, а зрители пытаются удержать улетающие навесы. Также пострадали палатки и баннеры вокруг стадиона.

Отметим, что после ЧП в Борогонцах более 20 человек получили травмы, в том числе несколько детей, пятеро оказались в больнице. Двоих пострадавших позже доставили в Якутск. Кроме металлических конструкций, от ветра на спортивной площадке пострадали большой экран, опоры ЛЭП, а также кровля одной из котельных.

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