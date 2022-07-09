Главный судья VIII Спортивных игр прокомментировал дисквалификацию марафонца Ивана Макарова из сборной Якутска

Фото: Управление физкультуры и спорта Якутии

Пятый день VIII Спортивных игр народов Якутии омрачился скандалом из-за аннулирования победы на марафонской дистанции спортсмена из команды Якутска. Главный судья состязаний Николай Цыпандин прокомментировал этот резонансное решение

Рассмотрев протесты представителей других команд, судейская коллегия решила дисквалифицировать Ивана Макарова, сказал он.

«Для устранения подобных инцидентов мы проведём совещание Республиканской коллегии спортивных судей, где будут приняты решения вплоть до дополнительных ограничений и изменений в общее положение крупных спортивных соревнований», – цитирует Николая Цыпандина телеграм-канал управления физкультуры и массового спорта республики.

После снятия Ивана Макарова с соревнований первое место в марафоне занял Александр Моедо из Олекминского района, вторым стал вилюйский спортсмен Айсен Васильев, а третье – Василий Лукин из Чурапчи.

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