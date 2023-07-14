Уехал с фермы – приехал на СВО. Как кардинально меняется жизнь якутского дояра-миллионера

Со сослуживцем на СВО. Фото: соцсети

«КП» продолжает следить, как кардинально меняется жизнь якутского дояра-миллионера

За перипетиями жизни Гаврилы Терентьева, как за любимым сериалом, следит вся страна. Благо история-то не выдуманная, а самая что ни на есть настоящая. Счастливый билет, принесший ему 10 миллионов рублей в региональной лотерее, круто перевернул его жизнь. Прошлые победители вели себя скромно: закрыть ипотеку, кредиты, съездить отдохнуть. Гаврил же с головой окунулся в авантюрную разгульную жизнь.

Обычный сельский житель с зарплатой в 30 тысяч никогда в жизни столько денег не видел, да еще наличными. Сначала дояр пытался вести себя благоразумно: рассказывал, что не собирается уходить с работы, а если и уйдет, то заведет свою ферму, купит квартиру в Якутске.

10 миллионов рублей наличными. Фото: скриншот видео из соцсетей

Но потом пустился во все тяжкие. Бросил работу, приехал в Якутск, встретился со своей подругой Анастасией, которую журналисты сразу окрестили «невестой дояра-миллионера». А потом познакомился и с ее подругой Марией. В пьяном угаре Гаврил щедро раздавал им деньги «на хранение» как он потом говорил. Женщины поняли это по-своему. Каждая отщипнула кусочек от пирога. В завершение Анастасия, с которой Гаврила связывали несколько лет отношений, застала без пяти минут жениха пьяным в постели с Марией.

Кстати, Мария, часть денег, оставленных ей «на хранение», спокойно потратила на себя: иномарка, шуба, золото. Мужчина потребовал свои деньги назад, но дьявольская искусительница заявила, что ничего у него не брала. А потом и вовсе пустилась в бега и перестала отвечать на звонки. В целом, на любимых женщин дояр Гаврил потратил не меньше 4 миллионов.

Устав от всей этой кутерьмы, Терентьев улетел сначала в Москву, а потом в Сочи. Это первый раз, когда он выбрался за пределы Якутии. Москва сельскому миллионеру не понравилась: слишком большая и шумная. Но маленькую квартирку-студию он все же купил на остаток средств. А вот от Черного моря он остался в восторге.

Миллионеру очень понравилось Черное море. Фото: соцсети

Отдохнув в столице, Гаврил задумал последний вояж – вернуться в Якутск на поезде. Всю страну он пересек без приключений, пока не доехал до Иркутска. Там с ним случилось новое происшествие – его побили и ограбили. Грабители напали сзади, ударили по голове и забрали последние деньги – 170 тысяч. Да-да, Гаврил продолжал возить с собой деньги наличными. Он не стал писать заявление и поехал дальше.

Побили в поезде. Фото: SakhaDay

В итоге миллионер вернулся в Якутск в конце марта со 250 рублями в кармане. С помощью добрых людей он уехал на новое место работы в село Абага, где снова начал работать на ферме. То есть, вернулся к той жизни, что была до получения выигрыша.

Вернулся работать на ферму, но и там не оставили в покое. Фото: соцсети

Он признавался, что утомился от своей славы и внимания людей. Местные киношники даже задумали снять про него фильм, но сам Гаврил отнесся к этой идее без энтузиазма. Но и на ферме он не нашел покоя. Скромный мужик из села стал звездой соцсетей, ему постоянно звонили, писали, что-то требовали, о чем-то просили. Впрочем, если раньше миллионер стеснялся своей популярности, то потом научился извлекать небольшую выгоду. За фото с ним он просил 500 рублей.

Устав от такой жизни, и поняв наконец, что его никогда не оставят в покое, Гаврил решил снова кардинально поменять жизнь. На этот раз с благородной целью – вступить в отряд добровольцев «Боотур» и поехать на СВО. Шансы на вступление в отряд у него были. Гаврилу 56 лет, а в отряд принимаются кандидаты до 60 лет. Самое важное, чтобы позволяло состояние здоровья.

– Хочу поменять свою жизнь. Но пока неизвестно, возьмут ли меня добровольцем на спецоперацию. Посмотрим, как получится, – признавался он.

Принял решение пойти на СВО. Фото: соцсети

Дальше сведения о дояре становятся обрывочными, потому что сам Гаврил очень неохотно общался с прессой. Но судя по фото, которое рассылалось по мессенджерам (а это в Якутии главный источник новостей), дояра миллионера все-таки взяли добровольцем. Последнее сообщение, которое он отправил перед вылетом, адресовалось журналистке «Комсомолки». Сообщение на якутском языке, его можно перевести как: «пусть у вас все будет хорошо». И тебе удачи, Гаврил!

Последнее сообщение, которое он отправил из самолета, адресовалось журналистке «Комсомолки». Фото: соцсети

Кстати, дояра не оставили в покое и на СВО. Для земляков он живая звезда, с ним постоянно фотографируются. И даже дали ему позывной: «Лям».

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