«Хочу дальше спокойно жить». Якутский дояр и бывший миллионер вернулся к работе на ферме

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Похоже, приключения самого известного дояра Гаврила Терентьева, выигравшего в январе 10 миллионов рублей, подошли к концу – дояр-миллионер через 2,5 месяца вернулся к своей работе на ферме.

Ранее он успел купить квартиру в Москве, отдохнуть в Сочи и, конечно же, стать героем публикаций в СМИ. За похождениями Терентьева следили как за любимым сериалом.

Недавно он рассказывал в интервью «КП — Якутия», как он сейчас поживает, где находится, какую квартиру купил в Москве, как к нему относятся земляки, какие дальнейшие планы и сколько осталось денег.

Напомним, мужчина доверил на хранение половину денег знакомым женщинам в Якутске. Однако одна из них, по его словам, не вернула один миллион, вторая и вовсе все потратила и заявила, что он ей их подарил. В итоге он лишился 4,5 миллиона рублей.

После отдыха в Сочи Гаврил перелетел в Москву, где сел на поезд до Якутии. Всю страну он пересек без приключений, пока не доехал до Иркутска. Там с ним случилось новое происшествие – его побили и ограбили.

В итоге миллионер вернулся в Якутск в конце марта со 250 рублями в кармане. С помощью добрых людей он уехал на новое место работы в село Абага, где снова начал работать на ферме. То есть, вернулся к той жизни, что была до получения выигрыша. Сам Терентьев очень устал от внимания СМИ и больше всего на свете хочет, чтобы его оставили в покое.

Как пишут «Аргументы и факты», дояр так и не подал заявление в полицию на знакомую, которая потратила его деньги, отданные ей на хранение.

– Я пока думаю, стоит ли это делать, – говорит бывший миллионер.

Он рассказал подробности нападения в Иркутской области, где ехал на поезде. Название станции он не помнит.

– Дело было ночью, я вышел из вагона во время стоянки, и на меня напали три мужика. Один ударил сзади, я отрубился, а когда очнулся, понял, что у меня нет денег. Грабители забрали 170 тысяч… Подумал, если пойду в полицию, то на этой станции и останусь – долго разбираться. И поехал дальше. Пусть это будет на их совести, – вздыхает Терентьев.

Сейчас он размышляет, стоит ли открыть собственное маленькое хозяйство в Якутии или задуматься о переезде.

– Может, и в другом каком регионе, здесь меня все знают: от детей до взрослых, а это мне уже не нравится. Я спокойный человек, обычный работяга, и я хочу дальше спокойно жить. Все хотят со мной фотографироваться, иногда деньги у меня просят. Я немного устал от этой славы, – объясняет он.

К идее сняться в кино про себя он тоже относится без энтузиазма.

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