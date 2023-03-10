Дояр из Якутии, выигравший в лотерею 10 миллионов рублей, потратил за два месяца на любовниц половину денег

Дояр-миллионер Гаврил Терентьев на Красной площади в Москве. Фото: KP.RU

За похождениями дояра Гаврила Терентьева, выигравшего 14 января этого года в лотерею 10 миллионов рублей, как за любимым сериалом, следит вся Якутия, и не только. Благо история-то не выдуманная, а самая что ни на есть настоящая.

Любовницы, которых он меняет как перчатки, дорогие подарки дамам сердца — иномарка, шуба, золото и т.д. Поездка в Москву и еще одна новая, пока неизвестная общественности, таинственная «жена-массажистка». Каждый шаг новоявленного миллионера становится достоянием общественности.

И многие уже задались вопросом: а сколько же денег он успел потратить за два месяца? Как пишет издание SakhaDay, как минимум 4,5 миллиона рублей уже «улетели в никуда».

Сейчас Гаврил находится в Сочи. Бескрайнее синее море подействовало на кутилу отрезвляющего. Он наконец задумался, куда же утекли его деньги. Поразмыслив, он пришел к выводу, что во всем виноваты женщины. Они его обманули.

«Я выиграл 10 миллионов рублей. После я приехал в Якутск к знакомой женщине Анастасии. Она сразу же позвонила и позвала в Якутск под предлогом, что у ее сына день рождения. После этого все началось, меня ограбили на 4,5 миллиона рублей. Так, я отдал вышеназванную сумму Анастасии на хранение. После этого она увезла меня в гостиницу.

Там Анастасия пригласила свою подругу 44-летнюю Марию. Женщины пили, между ними завязалась ссора. После чего Анастасия ушла домой. Я отправился за ней, но не застал ее. Меня встретил ее сын Влас, он отдал мне деньги, но там не хватало одного миллиона. Я взял остаток своих денег и отдал на хранение Марии, так как мне некуда было идти, ее сын Алексей был свидетелем. Я помню все произошедшее в деталях», — говорит Гаврил.

Напомним, что Анастасию называли невестой Гаврила: он поддерживал с ней отношения несколько лет еще до выигрыша. Вроде как хотели пожениться и жить вместе, да денег не было. А Мария — ее подруга-разлучница. Анастасия рассказывала, что застала жениха с подругой пьяными в постели, а потом он подарил ее сопернице машину, шубу и золото. А ей ничего.

После гостиницы, по словам Гаврила, Мария увезла его в съемную квартиру, которую она сняла специально для него. Деньги взяла якобы на хранение и ушла. А через два дня вернулась и «обрадовала» его сообщением, что купила Toyota Camry без пробежки, шубу и унты. Мужчина потребовал свои деньги назад, но дьявольская искусительница заявила, что ничего у него не брала. А потом и вовсе пустилась в бега и теперь не отвечает на звонки.

Женщины Гаврила. Фото: SakhaDay

«Эти женщины думали, что я пьян, но я все ясно, прекрасно помню, да и везде камеры. Эти женщины меня обокрали, пользуясь тем, что я никого не знал в Якутске, и пользовались моментом», — негодует Гаврил.

Обедневший на 4,5 миллиона рублей и коварно обманутый хитрыми женщинами, мужчина написал на своих бывших любовниц заявление в полицию. И теперь правоохранителям предстоит разобраться в этом запутанном клубке страстей.

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