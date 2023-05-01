Уволился с фермы, вступает в добровольческий военный отряд. Как поменялась жизнь якутского дояра-миллионера Гаврила Терентьева

Фото: SakhaDay

Выигравший в лотерею 10 миллионов рублей дояр Гаврил Терентьев бросил ферму и приехал в Якутск, чтобы вступить в ряды военнослужащих и отправиться в зону СВО, сообщает издание SakhaDay.

За непростыми перипетиями его жизни следила вся страна: его ссора с невестой, недомолвки с новой избранницей, отпуск в Москве и за границей, кража денег в поезде, затем возвращение обратно в свое село Абага Амгинского района.

Изначально Терентьев заявлял, что, несмотря на выигрыш, не планирует бросать работу дояра, затем задумался об открытии своего бизнеса. По последним данным мужчина все-таки уволился с фермы и уехал из родной деревни в столицу Якутии, чтобы вступить в отряд добровольцев «Боотур».

– Хочу поменять свою жизнь. Но пока неизвестно, возьмут ли меня добровольцем на спецоперацию. Посмотрим, как получится. В Якутске пока не работаю, – прокомментировал он.

Шансы на вступление в отряд у него есть. Гаврилу 56 лет, а в отряд принимаются кандидаты до 60 лет. Самое важное, чтобы позволяло состояние здоровья.

Кроме того, мужчина опроверг слухи, распространившиеся по соцсетям, что от него ждут ребенка две медсестры. Сам Гаврил отметил, что не против завести детей, но пока этого не случилось. Связь со своими бывшими пассиями мужчина поддерживает, по его словам, они сами ему пишут и звонят.

Если раньше миллионер стеснялся своей популярности, то теперь не прочь извлекать из нее даже самую мелкую выгоду. За фото с ним он просит 500 рублей.

В Якутске с Гаврилом планирует встретиться блогер и продюсер Алексей Михайлов, один из авторов нашумевшей комедии «Зина и Леха: Операция рога и копыта». Он задумался о съемках фильма, основанного на истории жизни Терентьева.

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