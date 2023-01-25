«Пытались запугивать и вымогать деньги». Якутский дояр, выигравший 10 миллионов рублей, собирается стать предпринимателем

Фото: скриншот видео Алексея Михайлова

Стало известно, на что собирается потратить свой выигрыш новоиспеченный миллионер из села Гаврил Терентьев.

Напомним, что сельский дояр из якутского села Сылан Гаврил Терентьев выиграл 10 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше «Өрөгөй» (по-русски произносится как Ёрёгёй и означает «успех», «удача»). Новоиспеченному миллионеру 54 года, он холост, детей нет. Зарплата у дояра всего 30 тысяч рублей. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Кстати, сразу после выигрыша миллионер подарил девочке Изольде, вытащившей заветный призовой номер, ноутбук и аксессуары.

Ранее Гаврил утверждал, что не собирается бросать работу дояром, но видимо, его планы поменялись. Как пишет SakhaDay, больше он не будет убирать навоз за коровами в селе, а переезжает в столицу региона – Якутск.

Его работодатель, фермер Семен Макаров рассказал, что после выигрыша Гаврил сильно изменился.

– Гаврил говорит, что женится на своей землячке из Сунтарского улуса, чуть моложе его. Они держали связь после того как он переехал на работу к нам в участок Улахан Кюель Чурапчинского улуса. Вместе с невестой решили переехать в Якутск. Гаврил собирается стать предпринимателем, поэтому достойно увольняется с фермы. Уезжает в столицу на следующей неделе, – разводит руками фермер.

Он признается, что жалко терять работника, который обещал уехать только весной, переждав зимовку скота.

– Но он свободный человек, сам должен распоряжаться своей жизнью. Я могу только по-якутски благословить, чтобы все у них сложилось хорошо, – говорит Макаров.

Фермер также рассказал, что после того как новость о выигрыше облетела всю республику, Гаврилу стали звонить и писать неадекватные люди, которые пытались запугивать, вымогать деньги. К счастью, на участке работы Гаврила отсутствует мобильная связь.

Кроме того, по соцсетям и мессенджерам распространяется информация якобы об уголовном прошлом Терентьева. Его работодатель называет это гнусной ложью и призывает не верить клевете.

Кстати, вы можете прочитать о судьбе других победителей розыгрыша и узнать, на что они потратили свои миллионы по этой ссылке.

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