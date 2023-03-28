Возил деньги наличными. Якутского дояра-миллионера избили и ограбили в Иркутске

Фото: SakhaDay

Приключения дояра Гаврила Терентьева, выигравшего в январе 10 миллионов рублей, продолжаются. Ранее он успел купить квартиру в Москве, отдохнуть в Сочи и, конечно же, стать героем публикаций в СМИ. За похождениями Терентьева следят как за любимым сериалом.

Недавно он рассказывал в интервью «КП — Якутия», как он сейчас поживает, где находится, какую квартиру купил в Москве, как к нему относятся земляки, какие дальнейшие планы и сколько осталось денег.

Напомним, мужчина доверил на хранение половину денег знакомым женщинам в Якутске. Однако одна из них, по его словам, не вернула один миллион, вторая и вовсе все потратила и заявила, что он ей их подарил. В итоге он лишился 4,5 миллиона рублей.

Мужчина хотел подать на них заявление в полицию. Но ему посоветовали сначала обратиться через СМИ. Также к этому делу активно подключились родственники Терентьева.

После отдыха в Сочи Гаврил перелетел в Москву, где сел на поезд до Якутии. Всю страну он пересек без приключений, пока не доехал до Иркутска. Что именно случилось там, пока досконально неизвестно, но как пишет SakhaDay, мужчину избили и ограбили.

Вы удивитесь, но вопреки всем советам Гаврил продолжал держать миллионы рублей наличными купюрами. На фото видно, что у него синяк под глазом.

Сам Гаврил не хочет об этом говорить. Он смог добраться до Якутска, с собой у него оставалось всего 250 рублей. Но таксисты на автовокзале узнали бывшего миллионера, и один из них даже согласился бесплатно довезти его до Нижнего Бестяха (поселок, стоящий на другом берегу реки Лена ¬– прим.ред).

Сейчас Терентьев направляется в какое-то село, название которого не озвучивает. Там он собирается устроиться на работу.

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