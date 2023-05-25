Искали всей страной. Педофила-стримера, надругавшегося над ребенком, нашли в Якутске

Айдер А. Фото: соцсети

24 мая стала известна личность мужчины, в прямом эфире совершившего насилие над маленькой девочкой. Им оказался 42-летний житель города Якутска Айдер А.

Педофила искали буквально всей страной, чтобы передать в руки правосудия. «КП-Якутия» попыталась разобраться в этой истории.

С чего все началось

Все началось 6 мая на сайте, который предлагает случайных собеседников в прямом эфире. Задумка, конечно, хорошая, но благодаря этому такого рода сайты часто становятся прибежищем разного рода извращенцев, вуайеристов и так далее.

Ужасающее видео увидел подросток в прямом эфире. Фото: соцсети

Так одному из подростков попался собеседник — мужчина средних лет, который буквально в прямом эфире надругался над маленькой девочкой. Шокированный подросток снял фрагмент эфира на видео и бросил клич в сети: «Помогите найти педофила!». Так к делу подключилась вся страна.

Не единственная жертва

24 мая один из частных детективов — москвич Максим Заболотный — сумел установить личность преступника.

Однако выяснилось, что уже с 13 мая извращенец уже сидит в СИЗО, и причем не за изнасилование малютки. Задержали его еще 11 мая.

Как сообщил Следком, Айдера А. заключили под стражу за то, что 5 мая он, находясь на своем рабочем посту охранника в одном из торговых центров Якутска, также через Интернет показал свои половые органы восьмилетнему мальчику, и совершил иные действие сексуального характера.

Мужчина работал охранником. Фото: соцсети

Родственники ребенка тут же сообщили об этом в правоохранительные органы, и извращенца поймали.

О том, что на мужчине висит еще и изнасилование ребенка, стало известно буквально на днях. Следком Якутии пока не комментирует эту информацию, но обещает в скором времени выпустить подробный релиз о деле.

Что известно о стримере-педофиле и его жертве

Айдер А. позировал с «замочком любви». Фото: соцсети

Как выяснилось, что семья Айдера А. не была в курсе наклонностей мужчины. А о преступлении узнала мать ребенка, когда увидела распространявшее в сети видео насилия. В насильнике она опознала сожителя матери, а в жертве — свою маленькую дочь.

Сейчас пострадавший ребенок находится с матерью и бабушкой дома, с малышкой работают психологи. Семье девочки помогут со всеми юридическими моментами и окажут бесплатные юридические услуги.

Что о Айдере А. говорят коллеги

Корреспондент «КП-Якутия» посетил торговый центр, где до недавнего времени работал 42-летний Айдер А, в прямом эфире надругавшийся над маленькой девочкой, и поговорил с его коллегами.

Выяснилось, что он не коренной житель Якутии, а крымский татарин. Сперва мужчина работал на овощной базе, куда его устроил знакомый, а позже стал охранником.

С коллегами Айдер А. особо не общался. «Тихий, неприметный», — так его характеризуют коллеги-охранники.

«Было несколько замечаний, часто покидал пост и выходил курить, а больше нареканий не было», — говорят они.

Как оказалось, его сожительница работает в этом же ТЦ уборщицей. Правда, она на десять лет старше его, поэтому некоторые считали мужчину альфонсом.

«Какой-то мерзкий, такое ощущение, что может сделать гадость за спиной», — делятся своими впечатлениями другие уборщицы ТЦ.

Айдер А. работал в ЧОП приходящим охранником и ушел из торгового центра еще до начала мая, потом перешел в другой. Поэтому бывшие коллеги были не в курсе ситуации. Они были буквально в шоке, когда увидели информацию о его преступлениях в интернете.

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