На педофила-стримера из Якутска заведено еще одно уголовное дело

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В Якутии следователи завели на подозреваемого в действиях сексуального характера еще одно уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Напомним, 24 мая была установлена личность мужчины, в прямом эфире совершившего насилие над маленькой девочкой. Им оказался 42-летний житель города Якутска Айдер А.

Выяснилось, что 11 мая он уже был задержан сотрудниками полиции за демонстрацию гениталий через видеозвонок восьмилетнему мальчику. Причем он сделал это, находясь на работе на посту охраны в одном из торговых центров Якутска.

Следователи расследовали эпизод, касающийся насилия над маленькой девочкой в прямом эфире.

Оказалось, что 3 мая мужчина остался дома присматривать за двухлетней внучкой своей сожительницы. Во время трансляции прямого эфира в интернет-сервисе он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Видео и скриншоты преступления распространились в интернете.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Уголовные дела будут соединены в одно производство. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

О том, что говорят об Айдере А. коллеги, можно почитать в этом материале.

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