В Якутии полицейские задержали мастурбировавшего перед школьницей мужчину

Фото: скриншот видео

18 мая в полицию Мегино-Кангаласского района обратилась мать восьмилетней школьницы и рассказала, что в отношении девочки совершено преступление сексуального характера, сообщают пресс-службы МВД и СУ СК РФ по Якутии.

Ранее соцсетях разлетелась видеозапись с камеры наблюдения, как неизвестный мужчина мастурбирует в подъезде около ребенка. В описании видео говорилось, что это произошло в подъезде жилого дома в поселке Нижний Бестях.

Полицейские задержали безработного 22-летнего подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней и доставили его в отдел для разбирательств. Выяснилось, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Мужчину посадили под домашний арест.

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