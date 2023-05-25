В Среднеколымском районе Якутии задержали врача-педофила

Фото: srdkcrb.ru

В Среднеколымском районе врач надругался над своей девятилетней пациенткой, сообщает телеграм-канал Baza.

41-летний Василий С. является заместителем главного врача по лечебной работе в Среднеколымской районной больнице. Несколько лет назад он был осужден за насилие над ребенком — он развращал девочку прямо в больнице. Отсидев положенный срок, мужчина вернулся к работе врачом. Как это ему удалось, предстоит выяснить следствию, ведь над бывшим заключенным был установлен административный надзор до 2027 года.

21 мая мужчина приехал к девятилетней Лене (имя изменено), живущей с бабушкой-опекуном. Он сказал, что девочку нужно увезти на осмотр, после чего посадил ее в машину и уехал.

Но мужчина поехал не в больницу, а к себе домой, где и надругался над ребенком.

«Он запугал ее, чтобы она никому об этом не рассказывала. Однако о действиях врача все равно узнали — мужчину задержали и возбудили на него уголовное дело», — пишет Baza.

Теперь врачу грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Следком Якутии сегодня опубликует официальную информацию по этому делу.

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