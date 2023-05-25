«Тихий, неприметный, мерзкий». Бывшие коллеги рассказали о педофиле-стримере из Якутска

Айдер Асанов работал охранником. Фото: соцсети

Корреспондент «КП-Якутия» посетил торговый центр, где до недавнего времени работал 42-летний Айдер А, в прямом эфире надругавшийся над маленькой девочкой, и поговорил с его коллегами.

Выяснилось, что он не коренной житель Якутии, а крымский татарин. Сперва мужчина работал на овощной базе, куда его устроил знакомый, а позже стал охранником.

С коллегами Айдер А. особо не общался. «Тихий, неприметный», — так его характеризуют коллеги-охранники.

«Было несколько замечаний, часто покидал пост и выходил курить, а больше нареканий не было», — говорят они.

Как оказалось, его сожительница работает в этом же ТЦ уборщицей. Правда, она на десять лет старше его, поэтому некоторые считали мужчину альфонсом.

«Какой-то мерзкий, такое ощущение, что может сделать гадость за спиной», — делятся своими впечатлениями другие уборщицы ТЦ.

Айдер А. работал в ЧОП приходящим охранником и ушел из торгового центра еще до начала мая, потом перешел в другой. Поэтому бывшие коллеги были не в курсе ситуации. Они были буквально в шоке, когда увидели информацию о его преступлениях в интернете.

Также корреспондент наведался в торговый центр в Якутске, где 5 мая Айдер А. вел прямой эфир в интернете и показал свои гениталии 8-летнему мальчику.

Фото: KP.RU

Стоит отметить, что место это действительно уединенное. Однако прямо сейчас, в разгар рабочего дня, в кабинке охраны никого нет, ключи висят в свободном доступе. Корреспондент направился в администрацию, однако офис заперт, а на звонки никто не отвечает.

В разгар рабочего дня никого из охранников сегодня не видно. Фото: KP.RU

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