Сожительница стримера-педофила из Якутии рассказала, как узнала о его разврате с внучкой

Фото: 112

Сожительница педофила, который изнасиловал ее внучку на стриме, рассказала, что до последнего момента ничего не подозревала. Ранее «КП-Якутия» писала, как 42-летний житель Якутска Айдер А. в прямом эфире на одном из интернет-сервисов надругался над пятилетней девочкой. Его разыскивали всей страной и нашли – теперь на извращенца завели сразу несколько уголовных дел.

Сожительница мужчины, Ксения, рассказала в беседе с телеграм-каналом 112, что вместе они прожили четыре года. Никаких подозрительных наклонностей за ним она не замечала: ей стало обо всем известно только когда дочь Ксении увидела видео с девочкой и сообщила о нем матери.

По словам Ксении, Айдер сейчас находится в СИЗО: похоже он не сильно раскаивается в своих действиях, поскольку просит женщину прийти на свидание с передачкой.

Отметим, что помимо уголовки за надругательство над девочкой, ему грозит еще одно дело – за демонстрацию своих гениталий мальчику по видеосвязи. Причем он делал это, находясь на рабочем месте на посту охраны торгового центра.

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