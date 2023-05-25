«Ваш сотрудник в розыске». Педофила-стримера из Якутска выявили благодаря администрации ТЦ, где он работал

Та самая кабинка охраны, откуда Айдер вел стрим и показывал свои гениталии 8-летнему мальчику. Фото: KP.RU

В администрации ТЦ, где был пойман Айдер А, подозреваемый в педофилии, рассказали «КП – Якутия» подробности его задержания.

– В конце апреля мы отправили запрос на нашего контролера Айдера в МВД. Обычная, стандартная проверка, она проводится со всеми сотрудниками. Процедура довольно долгая, поэтому мы не ждали скорого ответа.

Но 10 мая вдруг нам позвонили и спросили, где сейчас находится Айдер – оказывается, его объявили в розыск. Уже на следующий день, 11 мая, в 12 дня оперативники приехали прямо в ТЦ и задержали подозреваемого в педофилии. Получается, его смогли его найти благодаря нашему запросу в правоохранительные органы, – говорят в администрации.

Напомним, что 42-летний житель города Якутска Айдер А. подозревается в двух эпизодах по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Стримера, надругавшегося на двухлетней девочкой в прямом эфире, искали буквально всей страной. Выяснилось, что 11 мая он уже был задержан сотрудниками полиции за демонстрацию гениталий через видеозвонок восьмилетнему мальчику. Причем он сделал это, находясь на работе на посту охраны в одном из торговых центров Якутска.

Также стали известны подробности, касающиеся насилия над маленькой девочкой в прямом эфире. Оказалось, что 3 мая мужчина остался дома присматривать за двухлетней внучкой своей сожительницы. Во время трансляции прямого эфира в интернет-сервисе он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Видео и скриншоты преступления распространились в интернете.

Заведены уголовные дела по обоим эпизодам, они будут соединены в одно производство. Как отзываются коллеги извращенца о нем, можно прочитать в этом материале.

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