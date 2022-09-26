«Мы возвращаем в республику более 120 человек». Айсен Николаев рассказал про возвращение ошибочно мобилизованных якутян

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев 26 сентября встретился с матерями и женами военнослужащих. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Сейчас сложное время для всех нас. Но особенно в поддержке и внимании нуждаются семьи военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Выслушал вопросы и предложения участников встречи. Каждый вопрос – это проблема не одного человека, а сотен семей, – отметил он.

Николаев отметил, что больше всего вопросов возникало по возврату мобилизованных граждан, не подходящих под критерии частичной мобилизации, а также их дальнейшего трудоустройства и реабилитации.

– Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек. Есть вопросы по дальнейшей реабилитации и трудоустройству тех, кто вернулся после службы. По оказанию психологической, юридической и финансовой помощи членам семей военнослужащих. По обеспечению дорогостоящими лекарствами раненых бойцов. Будем решать, – написал руководитель республики.

Он подчеркнул, что всем мобилизованным и их семьям будут гарантированы льготы и пособия. Кроме того, дополнительные меры социальной поддержки будут оказаны для контрактников и добровольцев.

По данным властей республики на 26 сентября, 64 жителя Якутии уже откомиссованы из военных частей Хабаровского и Приморского краев. Все они не соответствуют критериям частичной мобилизации.

Какие льготы будут оказаны?

Айсен Николаев рассказал, что подписал указ о мерах поддержки для семей военнослужащих. Согласно указу, все семьи военных получат по 200 тысяч рублей.

Помимо материальной помощи, семьи военных получат ряд льгот: к примеру, на время мобилизации родителям не придется платить за детские сады, питание школьников в 5-11 классах. Также детям от 6 до 18 лет в семьях мобилизованных военных предоставят путевки в детские лагеря.

Также повышенные степендии выплатят студентам из семей военных. Родителям военнослужащего предоставят санаторно-курортное лечение.

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