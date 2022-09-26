Глава Якутии подписал указ о мерах поддержки семьям мобилизованных жителей

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что подписал указ о мерах поддержки для семей военнослужащих. Согласно указу, все семьи военных получат по 200 тысяч рублей. Выплата будет сделана на фоне частичной мобилизации в регионе.

Помимо материальной помощи, семьи военных получат ряд льгот: к примеру, на время мобилизации родителям не придется платить за детские сады, питание школьников в 5-11 классах. Также детям от 6 до 18 лет в семьях мобилизованных военных предоставят путевки в детские лагеря.

Также повышенные степендии выплатят студентам из семей военных. Родителям военнослужащего предоставят санаторно-курортное лечение.

Ранее Николаев рассказал, что военкоматы по ошибке мобилизовали более 120 человек. Глава Якутии сегодня встретился с семьями мобилизованных военных и заверил, что мобилизованных ошибочно уже возвращают домой. Власти в дальнейшем будут решать вопросы с восстановлением их на рабочих местах, финансовой и психологической помощью.

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