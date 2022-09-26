Оформите доверенности и составьте список счетов. Какие документы нужно подготовить мобилизованным якутянам

Мобилизованные якутяне. Фото: пресс-служба администрации Сунтарского района

В Якутии продолжается призыв в рамках объявленной частичной мобилизации. Часть мобилизованных уже отправили к месту сборов в Хабаровск. «КП – Якутия» ранее писала, кого мобилизуют в первую очередь, кто получит отсрочку, и какие меры поддержки в республике собираются оказать семьям мобилизованных военнослужащих.

Что нужно сделать прямо сейчас – при получении повестки или же в ожидании ее, если вы находитесь среди категорий, подлежащих призыву.

Предлагаем ознакомиться со списком документов, которые стоит срочно оформить призывникам, попавшим под частичную мобилизацию. Список подготовлен коллегами из «Комсомольская правда – Самара» и адвокатом Марией Мироновой.

Оформить доверенность

В первую очередь нужно оформить доверенность на любое лицо женского пола (жена, сестра, мать, гражданская жена) на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, долей в бизнесе, распоряжение денежными счетами в банках, представительство в государственных органах, судах, принятие наследства, получение почты, получение диплома.

Документы для ребенка

Если в семье есть дети, оформите заранее разрешение на выезд ребенка заграницу. Также нужно оформить согласие на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетним детям.

Согласие на кредиты и составление завещания

Далее нужно оформить согласие супруге на заключение кредитного договора либо оформить брачный договор (на случай если планируется оформление ипотеки).

Лучше всего составить завещание, особенно если нет законных наследников.

Список банковских счетов и обязательств

Для того, чтобы у супруги и детей в дальнейшем не возникло проблем – при любом развитии ситуации, составьте список счетов в банке с указанием кодов доступа, предоставьте доверенному лицу доступ к госуслугам. И составьте согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

Затем – соберите список всех обязательств, в том числе перед банками и коммунальными службами, налоговой. Соберите все документы в одной папке. Стоит отметить, что подобная предусмотрительность может помочь во многих ситуациях, и даже не только во время мобилизации военнослужащего.

Для оформления доверенности, согласия, разрешения, брачного договора, завещания обращаемся к нотариусу. Также эти документы может оформить командир воинской части.

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