Военный комиссар Якутии объяснил, кто получит отсрочку от мобилизации

Фото: оперштаб Якутии

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил об условиях отсрочки от мобилизации. Накануне Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране – в действующие вооруженные силы было решено набрать 300 тысяч человек, ранее прошедших службу в ВС и имеющих военный опыт.

По словам Авдонина, в вооруженные силы не станут забирать отцов, на иждивении которых находится четыре и более ребенка до 16 лет. Также человек получит отсрочку, если является единственным опекуном своего родителя или ребенка, и больше за ним присмотреть некому. Наконец, в армию не будут забирать тех, кто сейчас обучается в университете.

Авдонин также подробно объяснил, кто подлежит мобилизации, и как она будет проходить. Сбор всех подлежащих мобилизации якутян будет проходить в Якутске, а далее их отправят по воинским частям. При себе гражданам нужно иметь паспорт, военный билет и банковскую карту, на которую будут перечислять контрактное довольствие.

Ранее указ о мобилизации также прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев. Он заявил, что решение было «непростым, но необходимым», и призвал не пугаться частичной мобилизации – по словам главы, уже начались информационные атаки, направленные на разжигание паники среди жителей.

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