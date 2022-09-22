Военный комиссар республики Александр Авдонин рассказал, кого в Якутии мобилизуют в первую очередь

Александр Авдонин. Фото: sakha.gov.ru

Кого призовут по частичной мобилизации в Якутии?

В Якутии в первую очередь по частичной мобилизации будут призваны граждане, которые отслужили недавно, то есть закончили военную службу не более трех лет назад, встали на воинский учет и имеют навыки военной службы.

Об этом в ходе брифинга 22 сентября заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Он отметил, что призыву по мобилизации подлежат все граждане, которые состоят на воинском учете и не имеют законных оснований для предоставления отсрочки.

Где будут призывать якутян по частичной мобилизации?

«Оповещение и сбор граждан производится в Якутске. Дальше будем отправлять ребят в воинские части, установленные Штабом Восточного военного округа», — сказал Авдонин.

По словам военкома республики, на сегодняшний день все мероприятия по мобилизации проводятся планово. Задания, установленные Штабом Восточного военного округа, доведены до глав и военных комиссаров муниципальных образований Якутии.

Куда нужно явиться по мобилизационному предписанию?

21 сентября военком республики подписал приказ «Об объявлении мобилизации». Его уже опубликовали в СМИ.

Фото: sakha.gov.ru

Граждане, которые имеют руках мобилизационные предписания, должны явиться в установленные сроки в военные комиссариаты или в пункты. Места явки указаны на мобилизационных предписаниях. К примеру, в Якутске пунктом сбора граждан объявлен Дворец спорта «50 лет Победы».

Что нужно иметь при себе в пункте сбора граждан?

При прибытии в военные комиссариаты необходимо иметь при себе паспорт, военный билет, банковскую карту для перечисления денежного довольствия, пояснил военком.

Сколько будут платить мобилизованным гражданам?

Александр Авдонин отметил, что все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту. Соответственно, они получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания.

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