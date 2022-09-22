Военный комиссар республики Александр Авдонин рассказал, кого в Якутии мобилизуют в первую очередь

Александр Авдонин. Фото: sakha.gov.ru
В Якутии в первую очередь по частичной мобилизации будут призваны граждане, которые отслужили недавно, то есть закончили военную службу не более трех лет назад, встали на воинский учет и имеют навыки военной службы.
Об этом в ходе брифинга 22 сентября заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Он отметил, что призыву по мобилизации подлежат все граждане, которые состоят на воинском учете и не имеют законных оснований для предоставления отсрочки.
«Оповещение и сбор граждан производится в Якутске. Дальше будем отправлять ребят в воинские части, установленные Штабом Восточного военного округа», — сказал Авдонин.
По словам военкома республики, на сегодняшний день все мероприятия по мобилизации проводятся планово. Задания, установленные Штабом Восточного военного округа, доведены до глав и военных комиссаров муниципальных образований Якутии.
21 сентября военком республики подписал приказ «Об объявлении мобилизации». Его уже опубликовали в СМИ.
Фото: sakha.gov.ru
Граждане, которые имеют руках мобилизационные предписания, должны явиться в установленные сроки в военные комиссариаты или в пункты. Места явки указаны на мобилизационных предписаниях. К примеру, в Якутске пунктом сбора граждан объявлен Дворец спорта «50 лет Победы».
При прибытии в военные комиссариаты необходимо иметь при себе паспорт, военный билет, банковскую карту для перечисления денежного довольствия, пояснил военком.
Александр Авдонин отметил, что все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту. Соответственно, они получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России началась частичная мобилизация. Главное из обращения Владимира Путина к россиянам (подробнее)
В Якутске Дворец спорта «50 лет Победы» объявлен пунктом сбора граждан (подробнее)
Военный комиссар Якутии объяснил, кто получит отсрочку от мобилизации (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.