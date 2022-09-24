Глава Якутии рассказал, какие меры поддержки окажут семьям мобилизованных военнослужащих

Фото: Андрей СОРОКИН

Айсен Николаев поручил правительству Якутии установить меры социальной поддержки семей военнослужащих, мобилизованных после 21 сентября. Вот какие меры предлагается установить:

– Семьям военнослужащих, приступивших к военной службе по мобилизации, будет оказана единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей;

– В период мобилизации родителя его дети будут освобождены от платы

за посещение детских садов;

– В период мобилизации родителя учащиеся 5-11 классов будут обеспечены бесплатным питанием;

– Также им будут предоставлены бесплатные путёвки в детские оздоровительные лагеря;

– Организовать целевое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счёт средств государственного бюджета Якутии;

– Для детей из семей, где родитель был призван по мобилизации, установят повышенную стипендию для обучения в вузах и ссузах;

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