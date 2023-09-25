В президиуме Ил Тумэн оказались аж три бывших министра молодежи Якутии

Спикер Еремеев и вице-спикеры Подголов и Владимиров в прошлые годы руководили Минмолодежи Якутии. Фото: скриншот трансляции

Депутаты Гососбрания Ил Тумэн выбрали вице-спикеров парламента. Ранее они выбрали председателем Ил Тумэн Алексея Еремеева.

Первым вице-спикером стал Александр Жирков. Заместителями также стали Юрий Николаев, Александр Подголов и Афанасий Владимиров.

Своей должности лишился лидер якутских коммунистов Виктор Губарев, ранее занимавший должность заместителя председателя Ил Тумэн. Его кандидатуру не включили в бюллетень для тайного голосования. Также не включена кандидатура Василия Николаева от партии «Новые люди».

Интересный факт, таким образом, в президиуме парламента оказались три бывших министра молодежи Якутии. Спикер Алексей Еремеев и вице-спикеры: Александр Подголов и Афанасий Владимиров в прошлые годы руководили Минмолодежи Якутии.

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