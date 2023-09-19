Стало известно, кто получил мандаты Николаева, Авксентьевой, Тумусова и Слуцкого

Новоиспеченные депутаты Ил Тумэн с сотрудниками Центризбиркома. Фото: ЦИК Якутии

19 сентября постановлением Центризбиркома Якутии вакантные мандаты получили следующие депутаты:

Мандат Айсена Николаева отдан директору ГБУ «Республиканский центр подготовки спортивного резерва», командиру добровольческого штурмового батальона «Барс-2» Василию Егорову.

Мандат Федота Тумусова передан председателю постоянного комитета Ил Тумэн прошлого созыва по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорю Григорьеву.

Мандат Сарданы Авксентьевой передан руководителю компании «Талакан» Василию Николаеву.

Мандат Леонида Слуцкого передан руководителю регионального отделения ЛДПР в Якутии Гаврилу Парахину.

Также вакантные мандаты Степана Павлова («Единая Россия») и Александра Плоцкого («Справедливая Россия – За правду») переданы Юрию Николаеву (Университетская региональная группа, № 2) и Ренату Хусаинову (Алданская региональная группа, № 2).

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