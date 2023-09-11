Кто из кандидатов в депутаты прошел в Ил Тумэн

Партия власти продвинула в парламент 33 из 35 депутатов. Фото: KP.RU

В Якутии определились победители голосования народных депутатов по избирательным округам. По данным ЦИК Якутии, следующие 35 человек проходят в Госсобрание Ил Тумэн по мажоритарной системе:

Фото: скриншот сайта ЦИК

Фото: скриншот сайта ЦИК

Фото: скриншот сайта ЦИК

Таким образом, партия власти продвинула в парламент 33 из 35 депутатов. Исключение составили глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин (самовыдвиженец) и Наталья Сидоркина («Новые люди»).

Еще 35 парламентариев, выдвинутых по партийным спискам, будут известны позже после окончательного подсчета голосования и решения партийного руководства. После обработки 99,26% протоколов результаты определились следующие:

Партия «Единая Россия» набрала 54,14%.

«Новые люди» занимают второе место в парламенте – 14,24%.

КПРФ – 13,22%

«Справедливая Россия — За правду» – 9,45%

ЛДПР – 5,40%

Партия «Родина» набрала 1,02% и не проходит в Ил Тумэн.

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