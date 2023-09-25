Спикером Ил Тумэн снова избран Алексей Еремеев

Алексей Еремеев занимал должность спикера в прошлом созыве. Фото: скриншот трансляции

«За» проголосовал 61 депутат, «против» выступили шесть, один воздержался.

Кандидатура Александра Иванова, которую выдвинула фракция «Новые люди», была отклонена и не включена в бюллетень для голосования.

– Желаю, чтобы VII созыв конструктивно и эффективно работал для решения задач, которые стоят перед Госсобранием. Особая благодарность Айсену Николаеву за его поддержку моей кандидатуры. Я еще раз подчеркиваю, что Ил Тумэн будет работать в конструктивном взаимодействии с главой и правительством республики, – отметил Еремеев.

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