Кого избрали в Госсобрание Ил Тумэн по партийным спискам

«Единая Россия» получила 55 из 70 мандатов в парламенте Якутии. Фото: KP.RU

Центризбирком Якутии определился со списком народных избранников, которые избраны в Госсобрание Ил Тумэн по партийным спискам.

Ранее «Единая Россия» продвинула в парламент 33 из 35 депутатов по одномандатным округам. Исключение составили глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин (самовыдвиженец) и Наталья Сидоркина («Новые люди»). Их можно посмотреть по этой ссылке.

В итоге партия «Единая Россия» получила 55 из 70 мандатов в парламенте Якутии.

Представляем список 35 парламентариев, избранных по партийным спискам:

«Единая Россия» (22 мандата) – Айсен Николаев, Алквиад Тарасов, Александр Сусоев, Александр Атласов, Александр Гоголев, Павел Пинигин, Владимир Прокопьев, Афанасий Постников, Сергей Сивцев, Тихон Скрябин, Геннадий Васильев, Прокопий Рахлеев, Сергей Ларионов, Валерий Федоров, Захар Никитин, Степан Павлов, Афанасий Владимиров, Гаврил Алексеев, Алексей Колодезников, Александр Колесов, Антонина Григорьева, Алёна Атласова.

«Новые люди» (5 мандатов) – Сардана Авксентьева, Алексей Корнилов, Александр Иванов, Нюргуяна Заморщикова, Никита Тимофеев.

КПРФ (4 мандата) – Виктор Губарев, Семен Филиппов, Иннокентий Романов, Эдгар Константинов.

СРЗП (3 мандата) – Федот Тумусов, Александр Плоцкий, Федот Филиппов.

ЛДПР (1 мандат) – Леонид Слуцкий.

Как и в случае с Гордумой Якутска, часть мандатов принадлежат т.н. «паровозам», которые откажутся от них в пользу следующих по партийным спискам. В первую очередь это глава Якутии и депутаты Госдумы РФ Сардана Авксентьева, Федот Тумусов и Леонид Слуцкий.

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