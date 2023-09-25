Началось первое пленарное заседание Ил Тумэн VII созыва

Сегодня депутаты изберут спикера Госсобрания, а также его первого заместителя и вице-спикеров. Фото: скриншот трансляции
25 сентября началось первое пленарное заседание Госсобрания Ил Тумэн VII созыва. Трансляция идет в прямом эфире.
Сегодня депутаты изберут спикера Госсобрания, а также его первого заместителя и вице-спикеров. Также будет рассмотрен вопрос об образовании постоянных комитетов и комиссии Ил Тумэна.
С напутствием выступил глава Якутии Айсен Николаев. После чего народных избранников стали учить, как нажимать кнопки и пользоваться системой электронного голосования и микрофонами.
Ранее мы писали, кто пройдет в Ил Тумэн по одномандатным округам и по партийным спискам.
И кто получил мандаты Николаева, Авксентьевой, Тумусова и Слуцкого, которые шли «паровозами» по партийному списку.
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