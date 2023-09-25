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НовостиПолитика25 сентября 2023 1:52

Началось первое пленарное заседание Ил Тумэн VII созыва

На первой пленарке выберут спикера и его замов
Михаил ГОРОХОВ
Сегодня депутаты изберут спикера Госсобрания, а также его первого заместителя и вице-спикеров. Фото: скриншот трансляции

Сегодня депутаты изберут спикера Госсобрания, а также его первого заместителя и вице-спикеров. Фото: скриншот трансляции

25 сентября началось первое пленарное заседание Госсобрания Ил Тумэн VII созыва. Трансляция идет в прямом эфире.

Сегодня депутаты изберут спикера Госсобрания, а также его первого заместителя и вице-спикеров. Также будет рассмотрен вопрос об образовании постоянных комитетов и комиссии Ил Тумэна.

С напутствием выступил глава Якутии Айсен Николаев. После чего народных избранников стали учить, как нажимать кнопки и пользоваться системой электронного голосования и микрофонами.

Ранее мы писали, кто пройдет в Ил Тумэн по одномандатным округам и по партийным спискам.

И кто получил мандаты Николаева, Авксентьевой, Тумусова и Слуцкого, которые шли «паровозами» по партийному списку.

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