Началось первое пленарное заседание Ил Тумэн VII созыва

Сегодня депутаты изберут спикера Госсобрания, а также его первого заместителя и вице-спикеров. Фото: скриншот трансляции

25 сентября началось первое пленарное заседание Госсобрания Ил Тумэн VII созыва. Трансляция идет в прямом эфире.

Сегодня депутаты изберут спикера Госсобрания, а также его первого заместителя и вице-спикеров. Также будет рассмотрен вопрос об образовании постоянных комитетов и комиссии Ил Тумэна.

С напутствием выступил глава Якутии Айсен Николаев. После чего народных избранников стали учить, как нажимать кнопки и пользоваться системой электронного голосования и микрофонами.

Ранее мы писали, кто пройдет в Ил Тумэн по одномандатным округам и по партийным спискам.

И кто получил мандаты Николаева, Авксентьевой, Тумусова и Слуцкого, которые шли «паровозами» по партийному списку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто из кандидатов в депутаты прошел в Ил Тумэн (подробнее)

Кого избрали в Госсобрание Ил Тумэн по партийным спискам (подробнее)

Стало известно, кто получил мандаты Николаева, Авксентьевой, Тумусова и Слуцкого (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.